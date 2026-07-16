Das Baby, das Messi badete, tritt nun gegen ihn an

Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien könnte nicht nur als Duell zweier starker Mannschaften in die Geschichte eingehen, sondern auch als erstes offizielles Aufeinandertreffen zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal. Doch ihre Bekanntschaft begann nicht heute, sondern vor 19 Jahren.

Im Jahr 2007, als Messi ein 20-jähriger Fußballer war, der sich gerade in der ersten Mannschaft des FC Barcelona etablierte, war Lamine Yamal erst fünf Monate alt. An jenem Tag gewann Yamals Familie einen Wettbewerb, der von Barcelona, UNICEF und der Zeitung Sport organisiert wurde, und nahm an einem Fotoshooting mit den Spielern teil. Zufälligerweise wurden sie Messi zugeteilt.

Auf den Fotos des Fotografen Joan Monfort ist zu sehen, wie Messi den kleinen Yamal hält und ihn badet. Diese Aufnahmen wurden 2024 von Yamals Vater in den sozialen Medien veröffentlicht und erregten erneut weltweite Aufmerksamkeit.

Monfort erzählt, dass Messi anfangs nicht wusste, wie er mit dem Baby umgehen sollte, sich aber schnell an die Situation anpasste. Er nannte dieses Ereignis ein „wahres Wunder des Schicksals“.

Heute ist jenes fünf Monate alte Baby zu einem der Leistungsträger der spanischen Nationalmannschaft geworden. Mit 19 Jahren hat Yamal bereits 56 Tore erzielt und die La Liga, den spanischen Pokal sowie die Euro 2024 gewonnen.

So könnte eine ungewöhnliche Geschichte, die vor fast zwanzig Jahren bei einem Fotoshooting begann, nun im WM-Finale ein neues Kapitel aufschlagen.