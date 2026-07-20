Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen

Es wurde berichtet, dass der spanische Nationalspieler Lamine Yamal während der Weltmeisterschaft besondere Bedingungen für sich gefordert hat. Laut spanischen Medienberichten bat der 19-jährige Spieler den spanischen Fußballverband um ein separates Zimmer, um dort mit seiner Freundin Ines Garcia zusammenleben zu können.

Der Quelle zufolge glaubt Yamal, dass die Anwesenheit von Ines Garcia einen positiven Einfluss auf seine Stimmung, seine mentale Vorbereitung und sein Spiel habe. Aus diesem Grund habe er um die Erlaubnis gebeten, während der Weltmeisterschaft bei seiner Freundin bleiben zu dürfen.

Dieser Bericht wurde jedoch bisher nicht offiziell bestätigt. Weder der spanische Fußballverband noch Lamine Yamal haben eine Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben. Dennoch verbreitete sich die Nachricht in den sozialen Medien und löste zahlreiche Diskussionen aus.