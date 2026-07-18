Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet

Ein internationales Team von Geophysikern konnte erstmals in der Geschichte der Wissenschaft das Aufbrechen der ozeanischen Kruste und das anschließende Füllen dieser Lücke mit neuem Magma direkt aufzeichnen. Diese Studie, die am Südostindischen Rücken durchgeführt wurde, ergab, dass sich der Meeresboden um mehr als 2 Meter verschoben hat. Dieses Ereignis gilt als revolutionärer Schritt zum Verständnis der geologischen Entstehungsprozesse unseres Planeten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Entdeckung wurde während einer Expedition im Februar 2024 zu einem Unterwassergebirgszug gemacht, der die australische und die antarktische tektonische Platte trennt. In solchen Regionen bewegen sich die Platten voneinander weg, und aus dem Mantel aufsteigendes Magma erstarrt zu neuer ozeanischer Kruste. Obwohl dieser Mechanismus theoretisch seit Jahrzehnten bekannt ist, war es bisher nicht möglich, ihn in Echtzeit zu beobachten.

Technologische Errungenschaft und Messergebnisse

Wissenschaftler platzierten ein Netzwerk aus speziellen Geräten entlang eines 100 Kilometer langen Abschnitts des Rückens. Laut den im Journal Nature veröffentlichten Daten wurden in der Studie folgende Instrumente verwendet:

5 Hydrophone zur Aufzeichnung von Unterwassergeräuschen und seismischen Wellen;

15 autonome akustische Baken, die alle 4 Stunden Signale austauschen;

Hochpräzise Sensoren zur Messung der Tiefe des Meeresbodens.

Nachdem die Hydrophone eine Reihe von Unterwasserbeben aufgezeichnet hatten, zeigten akustische Messungen, dass einige Geräte ihre Position verändert hatten. Berechnungen bestätigten, dass sich Teile des Meeresbodens um mindestens 2 Meter ausgedehnt haben. Auch eine deutliche Veränderung der Tiefe wurde zum klaren Beweis für den entstandenen Riss.

Nach Schätzungen der Forscher stiegen innerhalb weniger Tage etwa 160 Millionen Kubikmeter Lava in den Riss zwischen den Platten auf. Experten gehen davon aus, dass das Magma aus einem unterirdischen Reservoir stammte, das sich über viele Jahre angesammelt hatte. Nachdem sich das Reservoir geleert hatte, begannen Teile des Meeresbodens abzusinken, was das Ausmaß des Prozesses weiter vergrößerte.

Ein weitaus stärkerer Prozess als erwartet

Jean-Yves Royer, Meeresgeophysiker am französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS), betonte, dass die Ergebnisse weitaus bedeutender ausfielen als erwartet. Ursprünglich hatten die Wissenschaftler eine vertikale Verschiebung von wenigen Zentimetern vermutet, doch in der Praxis erreichten die Veränderungen bis zu 4,2 Meter. Dies bedeutet, dass die Dynamik am Meeresboden aktiver ist, als wir bisher dachten.

Während dieses Ereignisses wurde durch die Bewegung der australischen tektonischen Platte die starke Spannungsenergie freigesetzt, die sich in den letzten 30–60 Jahren angestaut hatte. Obwohl solche Prozesse ständig neuen Meeresboden bilden, war ihre Erforschung aufgrund der schwer zugänglichen Lage der mittelozeanischen Rücken sehr schwierig.

Dieser wissenschaftliche Durchbruch liefert Geologen neue Daten zur Entstehung der Erdoberfläche und zur Vorhersage tektonischer Aktivitäten. Wissenschaftler können nun mit präzisen Zahlen belegen, mit welcher Energie und Geschwindigkeit die Erneuerung der ozeanischen Kruste abläuft.