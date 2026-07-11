Fan, der Bier aus 48 Ländern für die Weltmeisterschaft sammelte, wird berühmt

Fußballfans feiern die Weltmeisterschaft auf unterschiedliche Weise. Ein leidenschaftlicher Fußballfan aus London, Gas Hall, erregte jedoch mit seiner originellen Idee viel Aufmerksamkeit. Er sammelte Bier aus jedem der 48 am Turnier teilnehmenden Länder und machte es sich zur Gewohnheit, das Bier des jeweiligen Landes zu öffnen und zu trinken, sobald das Team aus dem Wettbewerb ausschied. Dies berichtete BBC Sport .

Gas Hall sagt, dass er das Bier eines Landes öffnet, nachdem dessen Mannschaft das Turnier verlassen hat. Er betrachtet dies als symbolischen „Toast“, um die Teilnahme des Teams zu würdigen und gleichzeitig anzuerkennen, dass sie den Titel nicht gewinnen konnten.

„Jedes Mal, wenn ein Team ausscheidet, öffne ich ein Bier aus diesem Land. Es ist eine Art, ihre Teilnahme zu feiern und auf einzigartige Weise anzuerkennen, dass sie den Titel nicht gewonnen haben“, sagte er.

Der Fan begann 2025 mit dem Aufbau dieser Sammlung. Er erkannte schnell, dass es sehr schwierig war, Bier aus einigen Ländern zu finden. Besonders das Bier aus dem Irak war für ihn eine große Herausforderung.

„Irakisches Bier war ein echtes Kopfzerbrechen. Am Ende habe ich es von jemandem aus Polen gekauft. Er war vor ein paar Jahren im Irak und hatte eine Flasche Bier als Souvenir mitgebracht. Ich habe ihm etwa 30 Pfund bezahlt“, sagt Hall.

Der Sammler erhielt einige Getränke nicht durch einfachen Kauf, sondern durch Tausch. Zum Beispiel gab er einem Sammler in Finnland seltene englische Biere im Austausch für Katars Fizzin -Getränk. Außerdem tauschte er panamaisches Bier mit einem anderen Sammler gegen Saudi-Arabiens Moussy -Getränk.

Auch für Länder wie Katar und Saudi-Arabien, in denen alkoholische Getränke nicht verbreitet sind, fand er eine originelle Lösung.

„Da der Alkoholkonsum in diesen Ländern eingeschränkt ist, habe ich alkoholfreie Malzgetränke aus Gerste gewählt. Sie gelten in diesen Regionen als das dem Bier am nächsten kommende Produkt“, erklärte er.

Derzeit öffnet Hall die Biere seiner Sammlung schrittweise basierend auf den Turnierergebnissen. Er sagt, dass er nach Ende der Weltmeisterschaft plant, eine ähnliche neue Sammlung für den nächsten Wettbewerb zusammenzustellen.

Gas Halls Idee stieß auch in den sozialen Medien auf großes Interesse. Viele Fußballfans reagieren positiv auf seine Sammlung und seine einzigartige Art, jedes Land zu respektieren.