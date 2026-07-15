Der wahre Grund für die Rekordhitze in Europa wurde enthüllt

Es wurde bekannt gegeben, dass die Hauptursache für das rekordverdächtige heiße Wetter in Europa starke subtropische Antizyklone sind, die aus Wüstenregionen einströmen. Klimaforscher betonen, dass sich dieser Prozess in den letzten Jahren drastisch verschärft hat und in einer Reihe von Ländern zu historischen Temperaturrekorden führt.

Laut Professor Massimiliano Fazzini von der Universität Camerino steigen heiße Luftmassen, die sich von der Sahara und dem iranischen Hochland bewegen, bis auf eine Höhe von 6–8 Kilometern auf. Wenn sie dann Gebirgsketten überqueren und absinken, heizt sich die Luft durch Kompression weiter auf und lässt die Temperaturen an der Erdoberfläche drastisch ansteigen.

Der Experte erklärt, dass Westeuropa früher hauptsächlich von Antizyklonen aus dem Atlantik beeinflusst wurde, während heute subtropische Antizyklone aus Wüsten immer aktiver werden. Gleichzeitig verschärft die schnelle Erwärmung der Wüstenregionen im Nahen Osten die Situation zusätzlich.

Der Wissenschaftler betont, dass genau diese Faktoren die starken Hitzewellen in Europa verursachen. Wenn die heiße Luft die Erdoberfläche erreicht, heizt sie sich weiter auf und führt zu Rekordtemperaturen.

Im Juni stiegen die Temperaturen in mehreren europäischen Ländern auf über 40 Grad. Ende des Monats wurden in mehreren Ländern absolute Temperaturrekorde gebrochen. Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Italien riefen die höchste Gefahrenstufe „Rot“ aus.

Derzeit nähert sich eine weitere starke Hitzewelle Italien. Früheren Berichten zufolge sind infolge der Hitzewelle in Europa mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Es wurde festgestellt, dass es sich bei den meisten Opfern um Bürger über 65 Jahre handelte.

Ärzte und Klimaexperten betonen, dass die anomale Hitze nicht nur zu Hitzeschlägen führt, sondern auch Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verschlimmert. Daher wird insbesondere älteren Menschen empfohlen, Vorsichtsmaßnahmen strikt einzuhalten.