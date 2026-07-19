Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus

Die beiden Schwestern Libby und Aubrey Birrell aus Utah erlangten durch ein unerwartetes Ereignis in den sozialen Medien Berühmtheit. Sie entdeckten ihre eigenen Familienmitglieder auf einem Foto, das an der Wand ihres gemieteten Airbnb-Hauses hing. Was sie anfangs zutiefst erschreckte, entpuppte sich später als ein kurioses Geheimnis.

In einem Interview mit Fox News Digital gaben die Schwestern zu, dass sie zunächst große Angst hatten. Anfang Juli waren sie mit fast 30 Verwandten in ein Ferienhaus in Oceanside bei San Diego, Kalifornien, gereist, um den 80. Geburtstag ihres Großvaters zu feiern.

Sobald sie das gerahmte Strandfoto an der Wand sahen, erkannten sie, dass die abgebildeten Personen ihre eigene Familie waren.

„Wir haben sofort alle gerufen, als wir das Bild sahen. Alle waren schockiert. Ich habe meine Freunde per Videoanruf dazugeholt, weil sie unsere Familie gut kennen. Sie konnten es auch nicht glauben“, sagte Aubrey Birrell.

Sie erzählte, dass sie sich in der ersten Nacht aufgrund dieser Situation ziemlich unwohl fühlten.

„Ehrlich gesagt hatten wir ein wenig Angst. Der Gedanke kam uns: ‚Wussten sie etwa, dass wir kommen?‘ Es fühlte sich sehr seltsam und mysteriös an“, sagte sie.

Später fragte die Familie den Vermieter nach dem Foto. Es stellte sich heraus, dass der Fotograf, der das Haus eingerichtet hatte, Drohnenaufnahmen von den Stränden San Diegos macht, diese als Kunstwerke vergrößert und in Ferienhäusern aufhängt.

Auf dem viralen Foto schaut auch Aubreys Vater genau hin und sagt: „Das sieht aus wie ich.“ Zuerst glaubten die Mädchen ihm nicht. Später erkannten sie jedoch, dass das Foto tatsächlich ihn, Libby und ihren Bruder Brady vor etwa zehn Jahren zeigte.

„Wir haben diese Badesachen immer noch. Wir sind das wirklich auf dem Bild“, sagte Libby.

Die Schwestern glauben, dass das Foto vor etwa zehn Jahren am Mission Beach oder Imperial Beach aufgenommen wurde. Damals waren sie auf einer Familienreise anlässlich des Fußballturniers ihres Bruders.

Doch nicht alle Rätsel des Vorfalls sind vollständig gelöst. Unter dem viralen Beitrag schrieben einige Nutzer, dass sie dasselbe Strandfoto auch in anderen Airbnb-Unterkünften und sogar in Wohnungen in Florida gesehen hätten. Obwohl diese Berichte nicht bestätigt sind, weckten sie großes Interesse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien waren vielfältig. Einige verglichen das Ereignis mit dem Beginn eines Horrorfilms, während andere berichteten, dass sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hätten. Manche schrieben, sie hätten sich selbst in Bilderrahmen in Geschäften oder in Werbebroschüren in anderen Bundesstaaten wiedergefunden.

Nach dem Vorfall bot der Vermieter der Familie sogar eine Kopie des Strandfotos als Geschenk an. Heute sagen die Birrell-Schwestern, dass sie dieses unerwartete Ereignis nicht als gruselig, sondern als eine interessante und unvergessliche Erinnerung in Erinnerung behalten werden.