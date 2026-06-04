Usman Nurmagomedov enthüllt PFL-Vertragsdetails

Für echte Fans der Mixed Martial Arts (MMA) und alle, die intensive Duelle erwarten, gibt es spannende Neuigkeiten. Der ungeschlagene PFL-Leichtgewichts-Champion und talentierte Kämpfer Usman Nurmagomedov hat sich erstmals offen über die Bedingungen seiner aktuellen Vereinbarung mit der Promotion und seine Zukunftspläne geäußert.

In einem Interview mit dem weltbekannten Sportportal 'MMA Junkie' sprach der russische Champion über seine Beziehung zur Organisation und die nächsten wichtigen Schritte in seiner Karriere.

Nur noch ein Kampf im aktuellen Vertrag!

Usman Nurmagomedov verbarg nicht, dass er in der vergangenen Zeit große Erfahrungen in diesen Organisationen gesammelt hat und nun kurz davor steht, Free Agent zu werden. Die vertragliche Situation des Athleten stellt sich wie folgt dar:

Bisheriger Weg: Usman hat unter den Bannern von 'Bellator' und 'PFL' bereits insgesamt 12 erfolgreiche Kämpfe bestritten.

Aktueller Status: Bisher hat der Athlet keinen neuen langfristigen Vertrag mit der Organisation offiziell unterzeichnet.

Letzter Kampf: Gemäß dem bestehenden Arbeitsvertrag hat Usman nur noch einen einzigen Pflichtkampf. Darin trifft der russische Kämpfer auf einen gefährlichen amerikanischen Gegner, Archie Colgan.

'Wir könnten bleiben, wenn sie gutes Geld bieten'

Der russische Champion drückte seine Dankbarkeit gegenüber der Organisation aus, für die er antritt, und erklärte seine Bereitschaft, die Partnerschaft fortzusetzen, wenn die finanziellen Bedingungen beide Seiten zufriedenstellen. Gleichzeitig gab er bekannt, dass er seine zukünftige Karriere seinem erfahrenen Manager anvertraut hat.

'Unsere Beziehung zum PFL-Team ist sehr herzlich und auf hohem Niveau. Ich kämpfe gerne in dieser Promotion und habe keine Einwände dagegen, hier zu bleiben. Allerdings wird die Zeit zeigen, was in der nächsten Phase passiert. Mein Manager kümmert sich um diese Angelegenheiten. Ich glaube, Ali Abdel-Aziz wird alles optimal lösen. Wenn uns ein finanziell deutlich vorteilhafteres und gutes Angebot gemacht wird, wäre ein Verbleib in dieser Organisation völlig natürlich', erklärte Nurmagomedov zur Situation.

Wann findet der Superkampf in New York statt?

Erwähnenswert ist, dass nur noch sehr wenig Zeit bis zu Usman Nurmagomedovs letztem und wichtigstem Kampf im Rahmen seines aktuellen Vertrags bleibt. Diese zentrale Begegnung zwischen Usman Nurmagomedov und Archie Colgan, die als extrem intensiv und kompromisslos erwartet wird, findet dieses Jahr am 31. Juli in New York (USA) statt. Derzeit bereitet sich der Champion ernsthaft auf diesen Kampf vor.

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