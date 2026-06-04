Uber setzt 500 Spezialfahrzeuge zur Datenerfassung ein

Am Mittwoch stellte Uber einen neuen Fahrzeugprototyp vor, der zur Erfassung von Fahrdaten in der realen Welt entwickelt wurde. Diese Daten sollen von den wachsenden Partnern für autonome Fahrzeuge des Unternehmens, darunter Avride, Waymo und WeRide, genutzt werden. Der äußerlich gewöhnliche Hyundai Ioniq 5 ist mit zahlreichen Sensoren auf dem Dach und an den Seiten ausgestattet. Techcrunch.com berichtet .

Dieses Projekt markiert mehrere wichtige Meilensteine für Uber. Es ist das erste Fahrzeug, das das Unternehmen (mit Partnerhilfe) seit dem Verkauf seiner Sparte für autonomes Fahren an Aurora im Jahr 2020 einsetzt. Es ist auch ein Erfolg für die Anfang dieses Jahres gegründete Abteilung AV Labs, die die Datenerfassung über sensorbestückte Uber-Fahrzeuge ermöglicht und diese mit über 30 Technologiepartnern teilt.

Uber plant, bis Ende dieses Jahres weltweit 500 solcher Hyundai-Elektrofahrzeuge einzusetzen. Diese Flotte wird in der Lage sein, hochpräzise Daten über 2 Millionen Meilen pro Monat für Robotaxis zu erfassen. Bis zum Sommer sollen 50 dieser Fahrzeuge auf die Straße kommen.

Technisch sind die Ioniq 5-Modelle mit 14 Kameras, 8 Solid-State-Lidar-Sensoren und 9 Radars ausgestattet. Alle erfassten Daten werden über den NVIDIA Dual Drive Thor Computer für autonome Fahrzeuge verarbeitet. Uber gab bekannt, das Sensor-Set künftig je nach Bedarf der Partner zu aktualisieren.

Das Hauptziel des Unternehmens ist es, den weltweit geografisch vielfältigsten Trainingsdatensatz für autonomes Fahren zu erstellen. Bei Erfolg bietet dieser Datensatz Partnern eine 360-Grad-, zeitsynchronisierte Ansicht zum Trainieren von Software für selbstfahrende Autos.