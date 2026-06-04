Hansi Flick zum La Liga Trainer der Saison gewählt

Hansi Flick wurde nach Abschluss der Saison 2025/26 zum La Liga Trainer der Saison gekürt. Der deutsche Trainer erhielt diese prestigeträchtige Auszeichnung, nachdem er den FC Barcelona zum zweiten Mal in Folge zur nationalen Meisterschaft geführt hatte. Flicks Schützlinge dominierten die Tabelle dank historischer Heimresultate. Goal.com berichtet .

Laut einer offiziellen Mitteilung der La Liga vom Mittwoch setzte sich Flick in der Endabstimmung gegen Konkurrenten wie Getafe-Trainer Jose Bordalas und Villarreal-Coach Marcelino durch. Barcelona beendete die Saison mit 94 Punkten. Die Katalanen erzielten in 38 Spielen 95 Tore und kassierten nur sechs Niederlagen. Zudem wurden sie der erste Verein, der seit Einführung des 38-Spiele-Formats alle 19 Heimspiele gewann.

Unter Flick bestritt Barcelona 57 Spiele in allen Wettbewerben und verzeichnete 44 Siege, drei Unentschieden und zehn Niederlagen. Trotz des nationalen Erfolgs bleibt die Champions League ein schmerzhafter Punkt für das Team. Barcelona schied im Viertelfinale gegen Atletico Madrid aus und verließ Europas Königsklasse zum zweiten Mal in Folge.

Während Barcelona Konstanz zeigte, verlief die Saison für Erzrivale Real Madrid unglücklich. Die Madrilenen blieben aufgrund von Konflikten in der Kabine und Unstimmigkeiten im Trainerstab titellos. Xabi Alonso verließ das Team mitten in der Saison, und sein Nachfolger Alvaro Arbeloa konnte die Lage nicht wenden. Nun bereitet sich Real Madrid darauf vor, eine neue Ära unter Jose Mourinho zu beginnen.

Hansi Flick und sein Team gehen vor der neuen Saison in eine kurze Pause. Das Hauptziel für die kommende Spielzeit ist es, die nationale Dominanz zu wahren und gleichzeitig den Champions-League-Pokal zu gewinnen. Der Trainer plant, seinen offensiven Spielstil auch auf europäischen Plätzen erfolgreich umzusetzen.