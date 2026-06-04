Alle Grand-Slam-Champions bei Roland Garros 2026 ausgeschieden

Roland Garros 2026, das in der französischen Hauptstadt ausgetragen wird und als eines der prestigeträchtigsten und intensivsten Turniere der Tenniswelt gilt, hat seine spannendste und unerwartetste Phase erreicht. Gestern, am 3. Juni, endeten die Viertelfinalspiele in Paris. Nach den Ergebnissen der absolvierten Begegnungen wird diese Saison als eine der sensationellsten und überraschendsten in die Tennisgeschichte eingehen.

Historische Sensation: Ein Halbfinale ohne Champions!

In den ersten Tagen des Hauptfelds dieses prestigeträchtigen Turniers traten insgesamt 16 renommierte Tennisspieler (5 Männer und 11 Frauen), die zuvor Grand-Slam-Titel gewonnen hatten, in den Kampf um den Hauptpreis ein. Doch vor den Augen der Pariser Fans ereignete sich eine wahre Sensation: Keiner dieser ehemaligen Champions hat es bis ins Halbfinale geschafft!

Das schrittweise Ausscheiden der Tennisstars aus dem Turnier gestaltete sich wie folgt:

Frühe Runden: Bereits in den ersten Runden verabschiedeten sich sieben erfahrene Tennisspieler — Sloane Stephens, Sofia Kenin, Emma Raducanu, Marin Čilić, Daniil Medvedev, Barbora Krejčíková und Stan Wawrinka — nach Niederlagen frühzeitig vom Turnier.

Dritte und vierte Runde: Auch in den folgenden Phasen setzte sich eine Serie unerwarteter Niederlagen fort. Vor der dritten Runde schieden Favoriten wie Jeļena Ostapenko, Elena Rybakina und Jannik Sinner aus, während im Kampf um den Einzug in die vierte Runde auch Coco Gauff und der legendäre Novak Djokovic die Bitterkeit der Niederlage kosteten.

Letzte Hoffnung Aryna Sabalenka ebenfalls gestoppt

An der Schwelle zum Viertelfinale erreichte die Spannung im Turnier ihren Höhepunkt. Nach hartem Widerstand konnten Königinnen des Platzes wie Madison Keys, Iga Świątek und Naomi Osaka kein Ticket für das Viertelfinale lösen.

Ausscheiden der letzten Champion: Vor Beginn der Halbfinalspiele war Aryna Sabalenka die einzig verbliebene Grand-Slam-Siegerin aus der ursprünglichen 16er-Liste, die noch im Turnier war. Doch in der gestrigen entscheidenden Begegnung erlitt auch sie eine Niederlage und schied aus dem Wettbewerb aus.

Somit werden die Fans im Halbfinale von Roland Garros 2026 Zeuge intensiver Duelle mit völlig neuen Namen und unerwarteten Helden.

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