Die aktuelle Sportsaison hält weiterhin spannende und aufregende Momente für usbekische Sportfans bereit. In wenigen Tagen, vom 5. bis 7. Juni, wird die schöne italienische Hauptstadt Rom den prestigeträchtigen World Taekwondo Grand Prix ausrichten. Die usbekische Nationalmannschaft wird bei diesem Großereignis, das die weltbesten Taekwondo-Sportler versammelt, mit einem kompletten Kader antreten.

Turnierprestige und hohe Ranglistenpunkte

Erwähnenswert ist, dass dieses internationale Turnier in Rom als G-6 klassifiziert ist . Dies bietet unseren Athleten eine hervorragende Gelegenheit, nicht nur prestigeträchtige Medaillen zu gewinnen, sondern auch entscheidende Punkte für die Weltrangliste und die Olympia-Qualifikation zu sammeln. Nach offiziellen Angaben der Taekwondo Association of Uzbekistan reisen unsere Vertreter mit folgender starken Aufstellung auf die Apenninen-Halbinsel:

Unser Kader auf dem Weg zu den apenninischen Matten

Der Trainerstab der Nationalmannschaft hat für diese verantwortungsvollen Wettkämpfe die besten und vielversprechendsten Athleten in den Männer- und Frauenkategorien nominiert:

Herrenmannschaft:

-58 kg: Jahongir Xudoyberdiyev

-68 kg: Diyorbek To‘xliboyev

-68 kg: Najmiddin Qosimhojiyev

-80 kg: Jasur Jaysunov

+80 kg: Marat Mavlonov

+80 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev

Damenmannschaft:

-57 kg: Madina Mirabzalova

-67 kg: Ozoda Sobirjonova

+67 kg: Svetlana Osipova (erfahrene Athletin mit WM- und Olympia-Erfahrung)

Hoffnungen der Fans: Der Kader der Nationalmannschaft umfasst sowohl erfahrene Sieger internationaler Turniere als auch dynamische junge Athleten, die bereit sind, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen. Dies gibt uns allen Grund, auf den italienischen Matten hohe Ergebnisse und Podestplätze unserer Landsleute zu erwarten.

Wir wünschen allen unseren Taekwondo-Athleten und dem Trainerstab große Erfolge und schöne Siege, während sie die Ehre unseres Landes auf den Matten von Rom verteidigen! Verfolgen Sie auf Zamin stets die neuesten, offiziellen und freudigen Nachrichten des usbekischen Sports.