Atletico Madrids Torhüter Jan Oblak hat den Spekulationen über seine Zukunft ein Ende gesetzt und über seine Karriere im Verein gesprochen. Trotz eines Vertrags bis 2028 stand die Zukunft des slowenischen Schlussmanns in der spanischen Hauptstadt zuletzt aufgrund defensiver Instabilität infrage. Goal.com berichtet .

Der 33-jährige Torhüter ist seit 12 Jahren eine der wichtigsten Stützen in Diego Simeones Mannschaft. Oblak wechselte im Sommer 2014 für 16 Millionen Euro von Benfica zu Atletico Madrid und wurde damals zum teuersten Torhüter der La-Liga-Geschichte. Nun gerät seine langjährige Karriere im Metropolitano-Stadion erstmals in Ungewissheit.

Obwohl die Vereinsführung erklärt hat, die legendäre Nummer eins nicht zum Gehen zu drängen, hängt die endgültige Entscheidung von einer gegenseitigen Einigung zwischen Spieler und Vorstand ab. Oblak ging die Fragen zu seiner Zukunft philosophisch an: „Ich denke nicht viel darüber nach, denn Dinge passieren, wenn sie passieren sollen. Was bestimmt ist, wird geschehen, und ich habe wenig Einfluss darauf“, sagte er.

Trotz Transfergerüchten betonte Oblak seine Loyalität zum Verein. Während seiner Zeit in Madrid gewann er die La Liga, die Europa League und den UEFA Super Cup. „Ich habe einen Vertrag mit dem Verein und habe hier 12 Jahre verbracht. Ich habe ihn von Anfang bis Ende respektiert und werde dies auch in Zukunft tun“, fügte der Torhüter hinzu.

Obwohl Oblak gerne bleibt, räumte er ein, dass die Sportleitung von Atletico Madrid das letzte Wort bei der Kaderplanung hat. In der Saison 2025/26 bestritt er wettbewerbsübergreifend 43 Spiele, kassierte 55 Gegentore und blieb in 11 Partien ohne Gegentreffer. Er äußerte auch seine Absicht, Titel zu gewinnen, die er mit dem Team noch nicht erreicht hat.