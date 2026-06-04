Defense-Tech-Sektor von Investitionen überschwemmt: Wer wird überleben

Der Defense-Tech-Sektor erlebt derzeit ein beispielloses Wachstum. Unternehmen wie Anduril und Mach Industries konnten ihre Bewertungen verdoppeln bzw. vervierfachen. Gleichzeitig schlägt die US-Regierung eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 40 % vor, was den Weg für neue Investitionszuflüsse in die Branche ebnet. Techcrunch.com berichtet darüber. Nachrichten meldung.

Obwohl eine neue Welle von Startups in den Wettbewerb um Regierungsaufträge eingetreten ist, warnen Branchenexperten, dass nicht alle Projekte erfolgreich sein werden. Ross Fubini, Gründer von XYZ Venture Capital, einem frühen Investor von Anduril, betonte, dass viele Unternehmen im „Tal des Todes“ beim Übergang von der Prototypenphase zu tatsächlichen Produktionsverträgen verschwinden.

Im Equity-Podcast von TechCrunch diskutierten Rebecca Bellan und Ross Fubini Überlebensfaktoren auf dem Defense-Tech-Markt. Der Leiter von XYZ Venture Capital, das auf einem Netzwerk ehemaliger Palantir-Mitarbeiter basiert und derzeit Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar verwaltet, erklärte, welche Arten von Startups langfristige Aussichten haben.

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