Batterien zerlegen sich selbst: Neue Technologie für Akkumulatoren

·37·Technologie
Batterien zerlegen sich selbst: Neue Technologie für Akkumulatoren

Die Batterieindustrie und Embodied-AI-Systeme stoßen an die Grenzen rein datengestützter Ansätze. Mit zunehmender Systemkomplexität wechseln Hersteller zu einem hybriden Paradigma — der Kombination physikalischer Modelle mit Datenoptimierung. Ingenieure nutzen grundlegende elektrochemische Modelle wie das SEI-Schichtwachstum, um Parameter anhand Hunderter realer Tests zu verfeinern. Diese Methode hat die Genauigkeit der Vorhersage der Batterielebensdauer von ±20 % auf ±5 % verbessert. Darüber berichtet Ixbt.com. Nachrichten .

Beim Übergang zum simulationsbasierten Design tritt jedoch ein grundlegendes Problem auf: Selbst die genauesten Modelle erfordern eine physische Validierung an realen Proben. Aktuelle BMS (Battery Management Systems) können die Demontage und interne Analyse nicht ersetzen, ohne die Zellen zu beschädigen. Herkömmliche Klebstoffe verändern beim Öffnen der Batterie die innere Spannung, schädigen Grenzflächen und können gefährliche Zustände wie thermisches Durchgehen verursachen.

Als Lösung wurde die Electrically Debondable Tape Technologie entwickelt — ein Spezialband, das bei Anlegen einer Niedrigspannung (10–50 V) seine Klebeeigenschaften verliert. Dieses Material ermöglicht eine sichere Demontage der Batteriestruktur und liefert präzise Daten zur Zelldegradation. Die gewonnenen Daten dienen anschließend der Verfeinerung von KI-Modellen und der Verbesserung der Vorhersagequalität.

Die neue Technologie gilt als Sicherheitsinstrument für die Wartung von Robotik, Drohnen und Elektrofahrzeugen. Sie birgt zudem großes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft: Nach Ablauf der Batterielebensdauer können robotergestützte Linien die Zellen auf Befehl des Managementsystems automatisch zerlegen. Phononic präsentiert diese Entwicklung als zukünftige Infrastruktur, die das Gleichgewicht zwischen hoher Energiedichte und sicherer Entsorgung gewährleistet.

TechnologieBatterieKIInnovationEnergie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starlink geht gegen Betrug vor: Terminals weltweit deaktiviertHeute, 08:28Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermalHeute, 07:53Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestelltHeute, 07:25iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max MessengerHeute, 07:22Vivo X500 Pro Max: Ausgestattet mit 200-MP-Periskop und Sony-LOFIC-SensorHeute, 06:56Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vorHeute, 06:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend