Die Batterieindustrie und Embodied-AI-Systeme stoßen an die Grenzen rein datengestützter Ansätze. Mit zunehmender Systemkomplexität wechseln Hersteller zu einem hybriden Paradigma — der Kombination physikalischer Modelle mit Datenoptimierung. Ingenieure nutzen grundlegende elektrochemische Modelle wie das SEI-Schichtwachstum, um Parameter anhand Hunderter realer Tests zu verfeinern. Diese Methode hat die Genauigkeit der Vorhersage der Batterielebensdauer von ±20 % auf ±5 % verbessert. Darüber berichtet Ixbt.com. Nachrichten .

Beim Übergang zum simulationsbasierten Design tritt jedoch ein grundlegendes Problem auf: Selbst die genauesten Modelle erfordern eine physische Validierung an realen Proben. Aktuelle BMS (Battery Management Systems) können die Demontage und interne Analyse nicht ersetzen, ohne die Zellen zu beschädigen. Herkömmliche Klebstoffe verändern beim Öffnen der Batterie die innere Spannung, schädigen Grenzflächen und können gefährliche Zustände wie thermisches Durchgehen verursachen.

Als Lösung wurde die Electrically Debondable Tape Technologie entwickelt — ein Spezialband, das bei Anlegen einer Niedrigspannung (10–50 V) seine Klebeeigenschaften verliert. Dieses Material ermöglicht eine sichere Demontage der Batteriestruktur und liefert präzise Daten zur Zelldegradation. Die gewonnenen Daten dienen anschließend der Verfeinerung von KI-Modellen und der Verbesserung der Vorhersagequalität.

Die neue Technologie gilt als Sicherheitsinstrument für die Wartung von Robotik, Drohnen und Elektrofahrzeugen. Sie birgt zudem großes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft: Nach Ablauf der Batterielebensdauer können robotergestützte Linien die Zellen auf Befehl des Managementsystems automatisch zerlegen. Phononic präsentiert diese Entwicklung als zukünftige Infrastruktur, die das Gleichgewicht zwischen hoher Energiedichte und sicherer Entsorgung gewährleistet.