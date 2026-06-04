Usman Nurmagomedov spricht über den Kampf Ilia Topuria gegen Justin Gaethje

Für echte MMA-Fans und alle, die intensive Duelle erwarten, gibt es spannende und kontroverse Neuigkeiten. Der PFL-Leichtgewichts-Champion und ungeschlagene Kämpfer Usman Nurmagomedov teilte seine analytischen Gedanken zu einem der meistdiskutierten Matchups: dem bevorstehenden Kampf zwischen dem amtierenden UFC-Titelträger Ilia Topuria und dem erfahrenen US-Amerikaner und Highlight-Reel-Kämpfer Justin Gaethje.

Warum schätzt Nurmagomedov die Chancen von Gaethje so hoch ein?

In einem exklusiven Interview mit dem renommierten Portal MMA Junkie erklärte der russische Champion detailliert, warum er glaubt, dass der amerikanische Kämpfer die Oberhand behalten wird. Seiner Meinung nach erfordert ein Sieg über Topuria keinen übernatürlichen Schlachtplan:

"Meiner persönlichen Meinung nach wird Justin Gaethje diesen Kampf gewinnen. Der Grund dafür ist, dass man gegen Topuria im Octagon keine einzigartigen Fähigkeiten oder ungewöhnlichen Taktiken braucht. Es reicht völlig aus, gut am Boden zu ringen, seine Beine unermüdlich mit Low Kicks zu bearbeiten und während des gesamten Kampfes aktiv zu bleiben", sagte Usman Nurmagomedov.

"Topuria wird nach ein paar Runden ermüden"

Usman Nurmagomedov wies auch auf Schwächen im Kampfstil von Ilia Topuria hin. Er betonte, dass Ilia es vorzieht, im Stand kraftvolle und schwere Treffer zu landen. Diese Taktik könnte sich jedoch in langwierigen Kämpfen als Nachteil erweisen:

Stärke des Kämpfers Schwäche (laut Usman) Ilia Topuria — Landet kraftvolle Treffer im Stand. Ermüdet schnell nach mehreren Runden intensiven Drucks und stellt die schweren Schlagkombinationen ein.

Um seine Aussage zu untermauern, verwies Nurmagomedov auf die frühen Kämpfe des amtierenden Champions: „Ich habe Ilias Debütkampf genau verfolgt. Damals brachte ihn sein Gegner zu Boden und erschöpfte ihn. Obwohl Topuria schließlich nach Punkten gewann, konnte er keinen vorzeitigen Knockout erzielen.“

Wann und wo findet dieses historische Duell statt?

Erwähnenswert ist, dass dieser mit Spannung erwartete und kompromisslose Superfight zwischen Ilia Topuria und Justin Gaethje, der im Fokus der weltweiten MMA-Fans steht, am 15. Juni im Weißen Haus stattfinden wird. Derzeit bereiten sich beide Kämpfer intensiv auf einen der wichtigsten Kämpfe ihrer Karriere vor.

Verfolgen Sie auf Zamin stets die neuesten Überraschungsnachrichten aus dem Octagon, Titelkämpfe und Statements Ihrer Lieblingssportler!