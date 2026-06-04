Dokumentarfilm über Bukayo Saka: Arsenal-Star erzählt seine Lebensgeschichte

Arsenal-Flügelspieler Bukayo Saka ist der Star eines neuen exklusiven Dokumentarfilms, der auf Disney+ Premiere feiert. Der Film bietet Fans einen Blick hinter die Kulissen auf das Leben und die Karriere des Spielers. Das Projekt, das nach einem historischen Premier-League-Triumph veröffentlicht wird, zeigt Klublegende Thierry Henry, der über seine Rolle beim Aufstieg des 24-jährigen Stars an die Weltspitze spricht. Goal.com berichtet .

Nachdem er eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, dass Arsenal die 22-jährige Durststrecke ohne Premier-League-Titel beendete, ist Saka bereit, seine unglaubliche Reise mit der Welt zu teilen. Der Film mit dem Titel 'Bukayo Saka: The Time is Now' feiert diesen Monat Premiere. Das vom Emmy-Preisträger Robert Alexander inszenierte Projekt zeigt eindrucksvoll, wie viel Hingabe erforderlich ist, um auf höchstem Niveau zu spielen.

Seit seinem Aufstieg in die erste Mannschaft im Juli 2019 ist Saka zu einer modernen Ikone des Klubs geworden, bestritt 312 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 81 Tore. Der Film konzentriert sich auf das persönliche Unterstützungssystem, das Saka in seinen besten und schwersten Zeiten begleitete. Neben dem Gewinn des FA Cups 2020 und zwei Community Shields war er nach dem Fehlschuss beim entscheidenden Elfmeter im Finale der Euro 2020 auch starkem Druck und Anfeindungen ausgesetzt.

Thierry Henry gehörte zu den Ersten, die den jungen Spieler in diesen schwierigen Zeiten unterstützten. Über das Projekt sagte Saka: 'Dieser Film gab mir die Möglichkeit, meine Geschichte so zu erzählen, wie ich es noch nie zuvor getan habe. Die Leute sehen nur die Tore und Spiele, aber sie wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert oder wie sehr mich Menschen unterstützt haben, die an jedem Schritt an mich geglaubt haben.'

Saka absolvierte in der vergangenen Saison 49 Spiele, in denen er 11 Tore und 9 Vorlagen verzeichnete. Trotz der Freude über die englische Meisterschaft endete die Saison enttäuschend, da Arsenal im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen verlor und sich mit der Silbermedaille begnügen musste. Laut Regisseur Robert Alexander erzählt der Film nicht nur vom Erfolg, sondern auch vom Streben nach Glück und menschlichen Beziehungen.