Von Krypto-PACs unterstützte Kandidaten gewinnen US-Vorwahlen

Kandidaten der Demokraten und Republikaner, die von durch die Kryptowährungsbranche finanzierten Political Action Committees (PACs) unterstützt wurden, haben die Vorwahlen in Kalifornien, New Jersey und South Dakota gewonnen. Bei den Wahlen am Dienstag erzielten Jacqui Irwin, Ted Lieu, Zoe Lofgren und weitere Kandidaten Erfolge in ihren Wahlbezirken. Cointelegraph.com berichtet darüber.

Diese politischen Siege folgten auf eine Investition von fast 3,5 Mio. USD, die von den PACs Protect Progress und Defend American Jobs für Medienkampagnen zur Unterstützung der Kandidaten getätigt wurde. Diese Gruppen stehen in direkter Verbindung zum Super-PAC Fairshake, der von Coinbase und Ripple Labs finanziert wird. Berichten zufolge gab Fairshake im Januar dieses Jahres ein riesiges Budget von 193 Mio. USD bekannt.

Laut Fairshake-Sprecher Geoff Vetter braucht die USA Kongressmitglieder, die verantwortungsvolle Regulierungen für die Krypto-Community entwickeln, um die globale Führungsrolle zu bewahren. Viele siegreiche Kandidaten haben während ihrer Amtszeit für Gesetze zur Förderung digitaler Vermögenswerte gestimmt oder sich öffentlich für die Krypto-Branche eingesetzt.

Fairshake und seine Partner konzentrieren sich nun auf die Wahlen in Maryland. Nach Angaben der Federal Election Commission (FEC) hat Protect Progress bereits über 3,1 Mio. USD ausgegeben, um den demokratischen Kandidaten Adrian Boafo in der Vorwahl am 23. Juni zu unterstützen.

Gleichzeitig kündigten Branchenführer die Gründung eines neuen hybriden PAC namens Defend Developers an. Diese Organisation spezialisiert sich auf die Unterstützung von Politikern, die Blockchain-Entwickler und Krypto-Schöpfer schützen. Zu ihrer Führung gehören Vertreter großer Organisationen wie dem Solana Policy Institute und Uniswap Labs.