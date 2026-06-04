William Saliba vor der WM 2026 zurück: Deschamps zum Zustand des Verteidigers

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William Saliba vor der WM 2026 zurück: Deschamps zum Zustand des Verteidigers

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat vor der WM 2026 Bedenken hinsichtlich Arsenal-Verteidiger William Saliba zerstreut. Der Innenverteidiger, der sich nach einem harten Champions-League-Finale gegen PSG eine Rückenverletzung zuzog, ist nicht schwerwiegend verletzt. Medizinische Untersuchungen am Montag bestätigten, dass Saliba im Kader der Nationalmannschaft bleibt. Goal.com berichtet .

Auf einer Pressekonferenz zum physischen Zustand des Verteidigers erklärte Didier Deschamps, dass er als Vorsichtsmaßnahme nicht gegen die Elfenbeinküste spielen werde. „William fühlt sich gut. Wenn er morgen spielen müsste, würde er auf dem Platz stehen. Momentan managen wir ihn, und wie andere Spieler bekommt auch er etwas Ruhe“, sagte der Trainer.

Obwohl die physischen Probleme überwunden sind, hat die Niederlage im Champions-League-Finale den Spieler mental belastet. Im Trainingslager der Nationalmannschaft traf Saliba auf die PSG-Sieger Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery und Lucas Hernandez. Deschamps betonte, dass die Sieger zwar bester Laune ankamen, der Prozess für Saliba jedoch etwas schwieriger verläuft.

Der 25-Jährige, eine wichtige Stütze der französischen Abwehr, hat bereits 31 Länderspiele absolviert. Um unnötige Risiken zu vermeiden, beschloss der Trainerstab, ihn im Freundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste zu schonen. Dem Plan zufolge könnte Saliba am Montag gegen Nordirland zurückkehren, um seinen Spielrhythmus wiederzufinden.

Alle Vorbereitungen konzentrieren sich auf Frankreichs erstes WM-Spiel gegen den Senegal am 16. Juni. Saliba setzt seine Genesung derzeit nach einem individuellen Programm fort und soll bis Turnierbeginn sowohl physisch als auch mental vollständig fit sein.

William SalibaFrankreichArsenalPSGChampions League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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