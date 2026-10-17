Betis – Barcelona: Aufstellungen und Live-Ticker

·42·Sport
Betis – Barcelona: Aufstellungen und Live-Ticker

Die Begegnung zwischen Betis und Barcelona im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 17. Oktober um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Betis Startelf: 1. Vales A., 2. Bellerín H. (Kapitän), 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 10. Ezzalzouli A., 8. Fornals P., 11. García F., 16. Gómez V., 9. Hernández K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G.

Betis Cheftrainer: Pellegrini M.

Barcelona Startelf: 1. García J., 14. Adeyemi K., 5. Cubarsí P., 12. Espart J., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 23. Koundé J., 10. Lamine Yamal, 18. Martín G., 8. Pedri, 16. Rodri.

Barcelona Ersatzbank: 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Cancelo J., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 24. García E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livaković D., 20. Olmo D., 11. Raphinha, 13. Szczęsny W.

Barcelona Cheftrainer: Flick H.

Live-Ticker LIVE
21:30
Das heutige Spiel wird von Ricardo De Burgos geleitet.
21:30
Die Startaufstellungen beider Teams stehen fest, Sie können sie jetzt einsehen.
21:30
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Wir versorgen Sie mit allen Details vom Spielfeld. Der Anpfiff steht kurz bevor.
BetisBarcelonaLa LigaSpanienFußball
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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