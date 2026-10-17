Betis – Barcelona: Aufstellungen und Live-Ticker
Die Begegnung zwischen Betis und Barcelona im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 17. Oktober um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Betis Startelf: 1. Vales A., 2. Bellerín H. (Kapitän), 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 10. Ezzalzouli A., 8. Fornals P., 11. García F., 16. Gómez V., 9. Hernández K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G.
Betis Cheftrainer: Pellegrini M.
Barcelona Startelf: 1. García J., 14. Adeyemi K., 5. Cubarsí P., 12. Espart J., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 23. Koundé J., 10. Lamine Yamal, 18. Martín G., 8. Pedri, 16. Rodri.
Barcelona Ersatzbank: 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Cancelo J., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 24. García E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livaković D., 20. Olmo D., 11. Raphinha, 13. Szczęsny W.
Barcelona Cheftrainer: Flick H.
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