Die Ära Ronaldo ist vorbei: Neuer Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft offiziell ernannt

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Die Ära Ronaldo ist vorbei: Neuer Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft offiziell ernannt

Im portugiesischen Fußball geht eine ganze Ära zu Ende. Cristiano Ronaldo hat seine legendäre Karriere in der Nationalmannschaft offiziell beendet, und der Name des neuen Kapitäns wurde bekannt gegeben.

Wie die Zeitung Notícias ao Minuto berichtet, wurde die Kapitänsbinde nun an den erfahrenen 32-jährigen Mittelfeldspieler Bernardo Silvaübergeben.

Neue Kapitäns-Hierarchie: Silva, Fernandes und Dias

Der Trainerstab und die Führung der Nationalmannschaft haben basierend auf Erfahrung und Anzahl der Länderspiele eine neue Rangfolge der Kapitäne festgelegt:

  • Hauptkapitän — Bernardo Silva: Der Star von Manchester City hat insgesamt 115 Länderspiele im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft absolviert und den Status des wichtigsten Anführers erhalten;

  • Zweiter Kapitän — Bruno Fernandes: Der Kapitän von Manchester Unitedkann auf 97 Länderspiele im Nationaltrikot zurückblicken;

  • Dritter Kapitän — Rúben Dias: Der erfahrene Innenverteidiger belegt mit 84 Einsätzen den dritten Platz;

  • Vierter Kapitän — João Cancelo: Als vierter Vize-Kapitän auf der Liste wurde der Außenverteidiger bestätigt, der 77 Mal für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist.

Ronaldos unvergleichliches Erbe

Die Verantwortung der neuen Kapitäne ist immens, da ihr Vorgänger die größten Rekorde in der Geschichte des Weltfußballs aufgestellt hat:

  • 234 Spiele und 146 Tore: Cristiano Ronaldo bleibt als absoluter Weltrekordhalter für die meisten Länderspiele und Tore für eine Nationalmannschaft in der Geschichte.

  • Vom Erbe in eine neue Ära: Nachdem die 41-jährige Legende die Binde seit 2008 trug, steuert die portugiesische Nationalmannschaft nun unter der Führung von Bernardo Silva neuen Siegen entgegen.

Cristiano RonaldoBernardo SilvaPortugiesische NationalmannschaftFußballKapitänsamt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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