Betis-Trainer erklärt die Gründe für die Niederlage gegen Barcelona

In einem dramatischen und torreichen Spitzenspiel im Rahmen des 9. Spieltags der spanischen La Liga Betis verlor zu Hause mit 2:5 gegen den FC Barcelona. Die Partie sorgte jedoch nicht nur wegen der schönen Tore für Aufsehen, sondern auch wegen heftiger Kontroversen um die Schiedsrichterentscheidungen.

Der erfahrene Cheftrainer des Vereins aus Sevilla, Manuel Pellegrini kritisierte die Entscheidungen von Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea scharf und beschuldigte das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal, offen der Provokation.

„Der Schiedsrichter hat kein Gefühl für das Spiel“: Pellegrinis Hauptkritikpunkte

In einem Interview mit der renommierten Zeitung AS betonte der Trainer der Gastgeber, dass die strittigen Situationen den Spielverlauf komplett verändert hätten:

Einseitige Entscheidungen: „Um ehrlich zu sein, die Leistung des Schiedsrichters war enttäuschend – er hatte kein Gefühl für das Spiel. Seine Entscheidungen haben den gesamten Verlauf der Begegnung negativ beeinflusst;

Aberkanntes Tor und gefährliches Spiel: Unser Tor wurde aberkannt – dort gab es ein Handspiel, weil Cucho gestoßen wurde, was überhaupt keinen Einfluss auf die Torsituation hatte. In einer anderen Szene hob ein Spieler des FC Barcelona den Fuß auf Kopfhöhe des Gegners, aber ihr Tor wurde gegeben;

Der Platzverweis, der das Spiel entschied: Die Rote Karte hat das Schicksal der Partie besiegelt: Lamine Yamal hat provoziert, und unser Spieler hat reagiert. Eigentlich hätte keiner von beiden vom Platz gestellt werden dürfen – der Schiedsrichter hätte beide zu sich rufen und es bei einer Gelben Karte belassen sollen. Mit dieser Entscheidung war das Spiel praktisch beendet.“

Der Vorfall in der 54. Minute: Warum wurde Bernal direkt vom Platz gestellt?

Der entscheidende Moment, der den Spielverlauf änderte, ereignete sich beim Stand von 2:3, als Betis Druck ausübte, um den Ausgleich zu erzielen:

Kopfstoß und Rote Karte: In der 54. Minute kam es bei einer Auseinandersetzung zu einem Zusammenstoß, bei dem Betis-Mittelfeldspieler Facundo Bernal einen Kopfstoß gegen Lamine Yamal ausführte;

Die harte Strafe des Schiedsrichters: Der Unparteiische zeigte Bernal ohne zu zögern die Rote Karte und zwang die Gastgeber, in Unterzahl weiterzuspielen;

Worte der Anerkennung für Yamal: Trotz seiner Kritik würdigte der Trainer das Können des jungen Stars: „Yamal ist ein großartiger Spieler. Sein Zusammenstoß mit Bernal war das Ergebnis der Spielspannung. Ich kann Lamine nur zu seinem schönen Tor gratulieren.“

Die zahlenmäßig überlegenen Katalanen erzielten gegen Ende der Partie zwei weitere Treffer und festigten mit dem 5:2-Sieg ihre Tabellenführung.