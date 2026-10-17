Barcelona demütigt Betis mit 5:2 und festigt die Tabellenführung in La Liga

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Barcelona demütigt Betis mit 5:2 und festigt die Tabellenführung in La Liga

Das Spitzenspiel des 9. Spieltags der spanischen La Liga entwickelte sich zu einem wahren Torfestival und einem emotionalen Schlagabtausch. Das Team von Barcelona war zu Gast bei seinem hartnäckigen Rivalen aus den Top 3, Betis und sicherte sich in einem Drama, das den Fans 7 Tore bot, einen deutlichen 5:2-Sieg.

Die Schützlinge von Hansi Flick bauten ihr Punktekonto nach diesem Auswärtserfolg auf 27 Zähler aus und festigten ihre Position als unangefochtener Tabellenführer.

Schnelle Tore, harter Kampf und 5 verschiedene Torschützen

Die Begegnung begann von den ersten Minuten an mit intensiven Angriffen:

  • Yamals frühes Tor: Bereits in der 10. Minute eröffnete Lamine Yamal den Torreigen und brachte die Katalanen in Führung;

  • Ausgleich in der ersten Halbzeit und Rodris Antwort: Obwohl Gomez in der 27. Minute für Betis ausgleichen konnte, erzielte Rodri kurz vor der Pause, in der 41. Minute, den zweiten Treffer für die „Blaugrana“;

  • Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit: In der 51. Minute erhöhte Jesus auf 3:1, doch nur zwei Minuten später verkürzte Abde und brachte die Spannung zurück — 2:3;

  • Platzverweis und die Entscheidung: In der 60. Minute wurde der Mittelfeldspieler der Gastgeber, Bernal, vom Platz gestellt. Barcelona nutzte die numerische Überlegenheit und baute die Führung aus: Eric Garcia in der 62. Minute und Dani Olmo in der 81. Minute setzten den Schlusspunkt zum 2:5.

Spielbericht

La Liga. 9. Spieltag

Betis — Barcelona 2:5

Tore: Gomez (27.), Abde (53.) — Yamal (10.), Rodri (41.), Jesus (51.), Eric Garcia (62.), Olmo (81.).

Platzverweis: Bernal (60., Betis).

  • Betis: Vallas, Bellerin (Ortiz, 70.), Lorente, Gomez, Fran Garcia, Bernal, Ceballos (Deossa, 46.), Fornals (Fidalgo, 70.), Lo Celso (Riquelme, 64.), Abde, Gucho Hernandez (Perrott, 64).

  • Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Espart, Pedri, Fermin Lopez (Olmo, 62.), Rodri, Jesus (Gavi, 80.), Adeyemi (Gordon, 62.), Yamal (Raphinha, 70.).

Tabelle: Die absolute Dominanz derKatalanen

Nach Abschluss des 9. Spieltags spitzt sich die Lage an der Spitze der La Liga weiter zu:

  • Barcelona im Ziel: Das Team von Flick führt die Liga mit 9 Siegen aus 9 Spielen und 27 Punkten als Tabellenführer an;

  • Betis in den Top 3: Die unterlegenen Sevillaner bleiben mit 19 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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