Der amtierende UFC-Leichtgewichtschampion und einer der besten Kämpfer der MMA-Welt, Islam Makhachev, hat angekündigt, dass er seine Karriere im Mixed Martial Arts bald beenden wird.

Der 35-jährige russische Athlet, der die usbekische Hauptstadt besuchte, um an den Veranstaltungen der Sambo-Weltmeisterschaft der Erwachsenen in Taschkent teilzunehmen, Olamsport.com enthüllte die Gründe für diese unerwartete Entscheidung in einem exklusiven Interview mit der Publikation.

„Ich höre auf meine Mutter“: Der Grund für den Rücktritt

Makhachev betonte, dass der Hauptfaktor für seinen Abschied vom Octagon seine Familie, insbesondere der Wunsch seiner Mutter, sei:

Die Haltung seiner Mutter: „Meine Mutter war schon immer gegen meine Kämpfe und hat diesen Sport nie befürwortet“;

Fazit: „Ich habe mein ganzes Leben lang auf sie gehört, also werde ich bald wieder auf sie hören“, deutete der UFC-Champion an, dass sich das Ende seiner Karriere nähert.

Weltmeisterschaft in Taschkent und Gaststatus

Islam Makhachev befindet sich derzeit in der usbekischen Hauptstadt: