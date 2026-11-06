Überraschende Ankündigung in Taschkent: Beendet Islam Makhachev seine MMA-Karriere?
Der amtierende UFC-Leichtgewichtschampion und einer der besten Kämpfer der MMA-Welt, Islam Makhachev, hat angekündigt, dass er seine Karriere im Mixed Martial Arts bald beenden wird.
Der 35-jährige russische Athlet, der die usbekische Hauptstadt besuchte, um an den Veranstaltungen der Sambo-Weltmeisterschaft der Erwachsenen in Taschkent teilzunehmen, Olamsport.com enthüllte die Gründe für diese unerwartete Entscheidung in einem exklusiven Interview mit der Publikation.
„Ich höre auf meine Mutter“: Der Grund für den Rücktritt
Makhachev betonte, dass der Hauptfaktor für seinen Abschied vom Octagon seine Familie, insbesondere der Wunsch seiner Mutter, sei:
Die Haltung seiner Mutter: „Meine Mutter war schon immer gegen meine Kämpfe und hat diesen Sport nie befürwortet“;
Fazit: „Ich habe mein ganzes Leben lang auf sie gehört, also werde ich bald wieder auf sie hören“, deutete der UFC-Champion an, dass sich das Ende seiner Karriere nähert.
Weltmeisterschaft in Taschkent und Gaststatus
Islam Makhachev befindet sich derzeit in der usbekischen Hauptstadt:
Sambo-Weltmeisterschaft: Der berühmte Athlet nimmt als Ehrengast an den offiziellen Veranstaltungen der Sambo-Weltmeisterschaft der Erwachsenen teil;
Im Fokus der Fans in Taschkent: Der Besuch des Kämpfers aus Dagestan in der Hauptstadt und seine dort getätigte Aussage über das Ende seiner Karriere haben in der weltweiten Sportgemeinschaft und bei Kampfsportfans für großes Aufsehen gesorgt.
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