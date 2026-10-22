Royale Union SG gegen Hapoel Be'er Sheva: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Europa League zwischen Royale Union SG und Hapoel Be'er Sheva beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startaufstellung Royale Union SG: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Guilherme Smith, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patris L., 29. Sylla M., 6. Van De Perre K. (Kapitän), 23. Zeneli B.
Ersatzbank Royale Union SG: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keita S., 13. Rodriguez K., 26. Sykes R., 43. Tshilanda D.
Cheftrainer Royale Union SG: Hubert D.
Startaufstellung Hapoel Be'er Sheva: 1. Marciano O., 9. Ahmed Z., 5. Amador P., 20. East J., 17. Forson A., 4. Miguel Vitor (Kapitän), 2. Mizrahi G., 7. Perez E., 12. Rotman I., 28. Yehoshua N., 66. Zlatanovic I.
Ersatzbank Hapoel Be'er Sheva: 45. Abu Rumi M., 3. Baltaxa M., 13. Davidzada O., 44. Diop D. T., 11. Gana A. S., 70. Joao Victor, 8. Kanaan M., 14. Malede Y., 36. Shani Y., 90. Ugarriza A., 34. Wolf M.
Cheftrainer Hapoel Be'er Sheva: Kozuch R.
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