Royale Union SG – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-Ticker

63 David Hubert hat sich entschieden, Noah Sadiki auszuwechseln, für ihn kommt Denzel De Roeve (Royale Union SG).

63 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) versuchte, Mikel Oyarzabal von innerhalb des Strafraums anzuspielen, aber ein Verteidiger war wachsam und blockierte den Ball rechtzeitig.

62 Besfort Zeneli (Royale Union SG) tritt den Eckball, aber ein Verteidiger steigt am höchsten und klärt per Kopf.

61 Job Ochieng spielt einen kurzen Pass im Strafraum auf Luka Sučić (Real Sociedad), der den Ball jedoch über die Latte schießt.

59 Der Freistoß von Sergio Gómez (Real Sociedad) in den Strafraum wird von einem Verteidiger problemlos geklärt.

58 Der Schiedsrichter machte deutlich, dass er ein solches Verhalten nicht toleriert. Noha Cisse (Royale Union SG) sieht die Gelbe Karte.

56 Darius Olaru (Royale Union SG) nimmt eine Flanke im Strafraum gekonnt an und schießt, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab. Darius Olaru reagiert beim Abpraller am schnellsten und schießt aufs Tor, doch seinen Schuss ins untere Eck pariert der wachsame Unai Marrero. Was für eine Parade!

54 Die Ecke von Besfort Zeneli (Royale Union SG) wurde von der Abwehr geklärt.

54 Besfort Zeneli (Royal Union SG) führt den Eckstoß aus, aber ein Verteidiger klärt als Erster die Situation. Der Ball geht ins Aus und der Linienrichter zeigt auf die Eckfahne. Eckstoß für Royal Union SG.

53 Louis Patris (Royal Union SG) läuft auf das Tor zu, aber der Verteidiger ist rechtzeitig zur Stelle und nimmt ihm den Ball ab. Royal Union SG holt eine Ecke heraus.

52 Sergio Gómez (Real Sociedad) führt den Freistoß schnell mit einem kurzen Pass aus.

51 Noah Sadiki (Union SG) erkämpft sich den Ball vom Gegner, begeht dabei aber ein Foul und der Schiedsrichter pfeift. Real Sociedad führt den Freistoß aus.

49 Relebogile Mofokeng (Union SG) erhielt ein genauer Pass und lief alleine auf den Torwart zu, aber sein Schuss ging direkt auf Unai Marrero, und der Torhüter parierte den Ball aufmerksam und mühelos.

48 Guillherme Smith (Royals Union SG) spielt einen präzisen Pass in den Strafraum, aber Relebohile Mofokeng verliert das Duell gegen den Verteidiger.

46 Tor! Ein schrecklicher Fehler des Gegners ermöglichte Beñat Turrientes (Real Sociedad) die Chance, der den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. 0:1.

46 Wechsel zur Halbzeit. Yangel Herrera (Real Sociedad) ist nicht mehr dabei, für ihn kommt Beñat Turrientes ins Spiel.

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen.

45+2 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende.

45 1 Minute Nachspielzeit in der regulären Spielzeit.

44 Real Sociedad kontrolliert das Mittelfeld durch präzise Pässe sehr gut.

40 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) brachte den Freistoß nicht ins Zentrum, sein Versuch wurde von der gegnerischen Abwehr geklärt.

39 Schiedsrichter Goga Kikacheishvili unterbrach das Spiel, ging zur Seitenlinie, sprach mit David Hubert und zeigte ihm dann die gelbe Karte.

38 Nohim Chibane (Royale Union SG) eroberte den Ball und reagierte wütend, als Goga Kikacheishvili ein Foul pfiff. Real Sociedad führt den Freistoß aus.

38 Besfort Zeneli (Royals Union SG) versucht es aus der Distanz, aber die Mauer springt gemeinsam hoch und blockt den Freistoß ab. Gefahr gebannt!

36 Yangel Herrera (Real Sociedad) versuchte, den Ball zu erreichen, traf aber das Bein seines Gegners. Goga Kikacheishvili pfiff das Foul ab. Union Saint-Gilloise führt den Freistoß aus. Das ist eine gute Position für einen direkten Torschuss.

33 Da ist die VAR-Entscheidung zum Elfmeter – KEIN ELFMETER für Real Sociedad! Das Spiel läuft weiter.

33 Trotz der Elfmeterproteste der Real Sociedad-Spieler läuft das Spiel weiter. Stopp! Schiedsrichter Goga Kikacheishvili hat die Partie gerade unterbrochen und wird die Szene per VAR überprüfen! Mal sehen, was passiert.

32 In dieser Szene schien Noah Sadiki (Royals Union SG) den Ball im Strafraum mit der Hand zu spielen, aber der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Kein Elfmeter!

32 Nach einer Ecke von Sergio Gómez (Real Sociedad) wurde der Ball eilig geklärt.

31 Die Gesamtzahl der Schüsse beträgt 6:2. Die Statistik der Schüsse aufs Tor liegt bei 1:0.

30 Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) spielt einen präzisen Pass in den Strafraum auf Job Ochieng, aber Hervé Koffi reagiert rechtzeitig und klärt die Situation.

28 Relebogile Mofokeng (Union SG) lässt seinen Gegenspieler stehen, kann den Ball aber nicht im Aus halten.

26 Besfort Zeneli (Royals Union SG) schlägt einen langen Pass nach vorne, aber der Ball ist für Mateo Biondic zu lang und die Chance ist vertan. Der Ball geht ins Aus und Real Sociedad führt den Abstoß aus.

25 Die Flanke von Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) kam nicht bei Gonçalo Guedes an, da ein Verteidiger dazwischenging. Wäre der Pass etwas früher gekommen, hätte Gonçalo Guedes in eine sehr gute Schussposition kommen können.

23 Starke Defensive. Igor Zubeldia (Real Sociedad) versuchte, Mikel Oyarzabal im Strafraum zu finden, aber der Pass wurde geblockt. Der Ball ging ins Aus, Abstoß Royal Union SG.

20 Louis Patris legt den Ball im Strafraum quer, aber der Schuss von Relebogile Mofokeng (Union SG) geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

19 Igor Zubeldia (Real Sociedad) kommt außerhalb des Strafraums an den Abpraller, aber sein wuchtiger Schuss geht über die Latte.

19 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) zieht aus der Distanz ab, das hätte gefährlich werden können, aber ein Verteidiger blockt den Ball, sodass wir nur raten können, wie das ausgegangen wäre.

18 Job Ochieng (Real Sociedad) lief sich im Strafraum frei und verpasste eine Hereingabe aus der Tiefe nur ganz knapp. Der Linienrichter entschied auf Einwurf für Royale Union SG.

17 Ballbesitz – 51:49.

17 Camiel Van de Perre (Royale Union SG) wollte seinen Mitspieler finden, legte aber zu viel Kraft in den Pass und die Chance ist vertan. Der Ball ist im Aus, Real Sociedad führt den Abstoß aus.

16 Der Ball wurde zu Darius Olaru (Royale Union SG) an der Strafraumgrenze gespielt. Er schoss durch eine Spielertraube auf die rechte Seite des Tors und zwang Unai Marrero zu einer Glanzparade.

15 Camiel Van De Perre (Royale Union SG) schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem er eine gute Chance vergeben hat! Er schnappte sich stark den Abpraller und zog aus der Ferne ab, aber sein Versuch war völlig verzieht und ging deutlich am linken Pfosten vorbei.

14 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) wird wegen eines Fouls verwarnt. Goga Kikacheishvili hat die Szene genau gesehen und pfeift ab.

11 Relebogile Mofokeng (Royale Union SG) erhält ein präzises Zuspiel im Strafraum und zieht sofort ab, aber der Ball geht über die Latte.

9 Macire Sylla (Royale Union SG) lief im perfekten Moment ein und nahm die ideale Flanke im Strafraum an. Er stieg hoch, aber seinem wuchtigen Schuss fehlte etwas Präzision und der Ball prallte an den rechten Pfosten.

8 Besfort Zeneli (Royale Union SG) bringt den Eckball in den Strafraum, aber die gegnerischen Verteidiger klären den Ball souverän.

6 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) startet hinter die Abwehr, aber das Spiel wird wegen Abseits unterbrochen.

5 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) spielt einen präzisen Pass in den Strafraum auf Mikel Oyarzabal, aber Hervé Koffi passt auf und klärt die Situation.

4 Real Sociedad passt sich dem Spiel an und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Offensivchancen zu kreieren.

1 Es sieht so aus, als hätte Igor Zubeldia (Real Sociedad) für dieses harte Einsteigen die Rote Karte gesehen. Goga Kikacheishvili toleriert ein solches Verhalten auf dem Platz nicht und hat das Foul abgepfiffen. Royale Union SG führt den Freistoß aus und hat die Chance, Druck vor dem gegnerischen Tor aufzubauen.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:47 Real Sociedad eröffnet das Spiel.

21:45 Das heutige Spiel wird von Goga Kikacheishvili geleitet, und er wird versuchen, fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.

21:45 Die Startaufstellungen sind nun bekannt. Sie finden sie in den Spieldetails.