Pafos gegen Riga FC: Aufstellungen und Live-Ticker

78 Ken Sema (Pafos) führt den Eckstoß aus, aber es bringt nichts ein.

76 Tor! Biel (Pafos)! Nach Zuspiel von Ken Sema zeigte Biel im Strafraum eiskalt die Nerven und schob den Ball ins linke Eck. 1:1.

74 Vlad Dragomir (Pafos) führt den Eckstoß kurz aus, statt in den Strafraum zu flanken.

74 Vlad Dragomir (Pafos) führt den Eckstoß aus, aber die gegnerische Abwehr ist wachsam und klärt den Ball. Der Ball geht ins Aus, und es gibt erneut Ecke. Pafos kann seine Angriffe fortsetzen.

73 Eine hohe Flanke von Bruno (Pafos) misslingt, die Abwehrspieler klären den Ball schnell aus dem Strafraum. Pafos führt einen Eckstoß aus.

71 Ken Sema (Pafos) kommt ins Spiel und ersetzt Guga.

67 Caio Ferreira (Riga FC) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an, geht alleine auf den Torhüter zu und schiebt den Ball ganz sicher ins Netz.

65 Der Cheftrainer nimmt eine Auswechslung vor: Muhammad Badamosi kommt für Reginaldo Ramires (Riga FC) ins Spiel.

65 Adrian Guľa entscheidet sich für einen Wechsel. Caio Ferreira (Riga FC) kommt für Reginaldo Ramires ins Spiel.

65 Ricardo Sa Pinto bringt frische Kräfte, Lele (Pafos) kommt für Anderson Silva in die Partie.

63 Eckstoß kurz ausgeführt von Salah Oulad M'Hand (Riga FC).

61 Wechsel im Spiel. João Correia verlässt den Platz, für ihn kommt Domingos Quina (Pafos).

60 Pafos hat den Eckstoß kurz ausgeführt. Der Ball wurde zum nächsten Mitspieler geleitet.

59 Anderson Silva (Pafos) zieht außerhalb des Strafraums ab, aber Kenan Pirić pariert den Ball mit einer akrobatischen Einlage. Glanzparade! Der Linienrichter zeigt auf Ecke, Pafos führt sie aus.

59 Nach einem Standard von Pafos konnte einer der Verteidiger den Ball mühelos klären.

59 Eine gute Klärungsaktion des Verteidigers bedeutet, dass die Ecke für Pafos nichts einbringt.

58 Vlad Dragomir (Pafos) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum auf den Kopf eines Mitspielers, aber der Verteidiger springt höher und klärt die Gefahr. Der Ball geht ins Aus, und Pafos holt eine Ecke heraus.

56 Pafos - Riga FC. Spielstand: 0-0. Salah Oulad M'Hand (Riga FC) konnte keine gute Ecke treten. Der Ball ging ins Aus.

54 Rachi Ouertani (Riga FC) schlägt eine Flanke von der Seitenlinie in den Strafraum, aber seine Flanke wird geblockt.

52 Vlad Dragomir (Pafos) bringt den Eckstoß herein, aber ein Verteidiger klärt per Kopf.

51 Maksims Tonisevs (Riga FC) startete einen Alleingang, wurde aber von einem Gegenspieler gestoppt, sodass keine Gefahr entstand.

49 Ivan Šunjić (Pafos) sieht von Marian Barbu Gelb wegen Meckerns.

47 Gute Chance! Anderson Silva (Pafos) lässt seinen Gegenspieler im Strafraum sehenswert aussteigen, aber sein Schuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Den muss er machen!

46 Auswechslung. Ivan Šunjić kommt für Alexandre Brito (Pafos).

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen.

45+5 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+4 Anderson Silva (Pafos) spielte einen Pass nach vorne, aber einer der Verteidiger blockte den Ball ab.

45+3 Marian Barbu konnte dem groben Foul von Biel (Pafos) nicht tatenlos zusehen und pfiff ab.

45+1 Jairo (Pafos) brachte einen brillianten Eckstoß herein. Die Verteidiger reagierten jedoch perfekt, klärten den Ball und bannten die Gefahr.

45 4 Minuten Nachspielzeit.

45 Anderson Silva (Pafos) kommt im Strafraum an eine schöne Flanke heran, aber sein Kopfball geht knapp über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, und der Riga FC führt den Abstoß aus.

44 Marian Barbu pfeift ab, da Baba Musa (Riga FC) im Angriff zu hart einstieg.

42 Reginaldo Ramires (Riga FC) lässt einen Verteidiger an der Strafraumgrenze stehen und zieht ab, verfehlt jedoch das Tor und der Ball geht über die Latte.

38 Yago Siqueira (Riga FC) zieht aus mittlerer Distanz wuchtig per Freistoß ab, aber der Ball prallt an der Mauer ab.

38 João Correia (Pafos) leistet sich einen groben Patzer und Marian Barbu pfeift ab. Riga FC führt einen Freistoß aus, der zu einer Torchance führen könnte.

37 Vlad Dragomir (Pafos) foult hart. Der Schiedsrichter sieht es und pfeift sofort ab.

34 Anderson Silva (Pafos) zieht aus der Distanz ab und schießt aufs Tormitte, aber Kenan Pirić fängt den Ball mühelos ab.

34 Pfosten! Raki Aouani (Riga FC) lässt die Abwehrspieler glänzend stehen, verzieht aber aus kurzer Distanz, als sein Schuss den rechten Pfosten trifft.

32 Meissa Diop (Riga FC) fand nach einem starken Zweikampf Platz am Strafraumeck und zog ab, aber der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Tout, und der Pafos-Torhüter führt den Abstoß aus.

30 Die Spieler des FC Riga kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr auftun.

27 Ahmed Ankrah (Riga FC) begeht ein Foul, um den Ball zu erobern. Marian Barbu hat die Szene genau gesehen und pfeift ab.

23 Marian Barbu pfeift, da Racha Yacoub (Riga FC) das Bein des Gegners statt des Balles trifft.

22 Goldene Chance! Meissa Diop (Riga FC) nahm den Ball im Strafraum an und verschaffte sich Platz zum Schuss. Er zielte ungenau und der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball war im Aus, Abstoß für Pafos.

21 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) zeigte eine hervorragende Grätsche, um dem Stürmer den Ball abzunehmen, aber der Schiedsrichter pfiff ein Foul.

19 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball kommt zentral und flach, sodass Radosław Majecki keine Mühe hat, ihn festzuhalten.

16 Marian Barbu pfeift und entscheidet auf Foul, nachdem Maksims Tonisevs (Riga FC) seinen Gegenspieler zu Fall gebracht hat.

14 VAR-Entscheidung bekannt gegeben. Tor für Pafos wegen Foulspiels zu Beginn des Angriffs aberkannt.

12 Kenan Piric (Riga FC) liegt nach einem Zusammenstoß am Boden, und die Betreuer sind auf den Platz gekommen, um ihn zu behandeln.

12 Es schien ein Foulspiel im Aufbau gegeben zu haben, und Schiedsrichter Marian Barbu wird die Szene mithilfe des VAR-Systems überprüfen.

12 Anderson Silva (Pafos) dreht sich jubelnd um, als der Ball im Netz zappelt, doch seine Freude währt nicht lange, da Schiedsrichter Marian Barbu das Tor wegen eines Fouls abkennt.

10 Pafos kontrolliert das Spieltempo mit präzisen Kurzpässen.

8 Das Tor von Riga FC wird nicht anerkannt, da nach VAR-Überprüfung auf Abseits entschieden wurde!

7 Die Spieler des Riga FC brachen den Jubel ab, da Schiedsrichter Marian Barbu das VAR-Zeichen zur Überprüfung des Tors gab, höchstwahrscheinlich um eine Abseitsposition zu Beginn des Angriffs zu prüfen.

6 Tor! Reginaldo Ramires (Riga FC) umgeht den Torwart und schiebt den Ball eiskalt ein.

5 Baba Musa (Riga FC) köpft nach einer Ecke aus dem Strafraum, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

4 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) wird den Eckball ausführen, wie es aussieht.

3 David Luiz (Pafos) bringt seinen Gegenspieler zu Fall und Marian Barbu unterbricht das Spiel. Riga FC führt den Freistoß aus. Das ist eine aussichtsreiche Position für einen direkten Torschuss.

2 Reginaldo Ramires (Riga FC) begeht beim Angriff ein Foul und der Schiedsrichter pfeift ab.

1 Na so was, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.

21:46 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Riga FC führt den Anstoß aus.

21:45 Marian Barbu wurde zum Schiedsrichter für dieses Spiel ernannt.

21:45 Jetzt kennen wir die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.