Atalanta – Pafos: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen Atalanta und Pafos im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Atalanta Startelf: 29. Carnesecchi M., 47. Bernasconi L., 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 23. Kolasinac S., 31. Christensen T., 8. Pasalic M. (Kapitän), 18. Raspadori G., 9. Scamacca G., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.
Atalanta Ersatzbank: 17. De Ketelaere C., 13. Ederson, 41. Idele G., 90. Krstovic N., 40. Obric R., 11. Rowe G., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.
Atalanta Cheftrainer: Sarri M.
Pafos Startelf: 99. Majecki R., 20. Biel, 7. Bruno, 4. David Luiz (Kapitän), 30. Dragomir V., 14. Ioannou N., 18. Lele, 3. Mmaee S., 88. Pepe, 8. Quina D., 26. Sunjic I.
Pafos Ersatzbank: 33. Anderson Silva, 50. Brito A., 77. Correia G., 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannou K., 61. Kais M., 42. Michael G., 71. Papastylianou M., 82. Petrou P., 12. Sema K.
Pafos Cheftrainer: Sa Pinto R.
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