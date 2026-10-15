Riga FC – Kairat Almaty: Aufstellungen und Live-Ticker

66 Erkin Tapalov (Kairat Almaty) zieht schwach aus der Distanz ab, der Ball geht über die Latte.

66 Luis Carlos Machado Mata (Kairat Almaty) bringt den Ball in den Strafraum, aber die gegnerischen Abwehrspieler klären die Situation.

65 Fouls – 5:11.

63 Es gibt einen Wechsel. Mohamed Badamosi verlässt den Platz, und Adrian Guľa gibt Reginaldo Ramires (Riga FC) die letzten taktischen Anweisungen.

62 Rachi Ouahani (Riga FC) zieht aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird geblockt.

60 Riga FC scheint ins Spiel zu finden und hat die Kontrolle über den Ball übernommen. Sie warten auf einen günstigen Moment, um neue Angriffsmöglichkeiten zu kreieren.

57 Erkin Tapalov (Kairat Almaty) sieht Gelb für ein hartes Foul und muss nun für den Rest des Spiels sehr vorsichtig sein.

51 Ahmed Ankrah (Riga FC) schießt den Ball über die Latte.

49 Luiz Carlos Machado Mata (Kairat Almaty) schlug eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Abwehrspieler klärten den Ball.

46 Die Pause ist vorbei und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+3 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+1 Die Spieler von Kairat Almaty standen im Abseits.

45 Es wurden 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt.

42 Mohamed Badamosi (Riga FC) kam in eine hervorragende Schussposition! Er schoss schwach und der Ball flog auf die Tribüne. Das war ein sehr unglücklicher Versuch!

40 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) führte den Eckstoß aus, aber die Abwehrspieler klärten den Ball.

40 Meissa Diop (Riga FC) schießt von außerhalb des Strafraums. Der Ball ging auf die Mitte des Tors, aber Temirlan Anarbekov klärte die Gefahr mühelos. Riga FC führt einen Eckstoß aus.

39 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) führt den Eckstoß aus und bringt den Ball schön in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr ist wachsam und klärt die Situation.

39 Was für eine brillante Torchance! Salah Oulad M'Hand (Riga FC) fand Platz im Strafraum und schoss, aber ein Verteidiger klärte mit einer hervorragenden Grtsche. Riga FC bekommt einen Eckball.

37 Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) führt den Eckstoß aus, findet aber keinen seiner Mitspieler. Der Ball wird problemlos aus der Gefahrenzone geklärt.

36 Yago Siqueira (Riga FC) zieht aus der Distanz straff ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt. Der Linienrichter zeigt Ecke an, Riga FC führt sie aus.

36 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) bringt eine scharfe Ecke in den Strafraum, aber der Ball wird von einem Verteidiger geblockt.

29 Riga FC - Kairat Almaty. Spielstand: 1-1. Moustapha Badamosi (Riga FC) vergab eine Großchance! Er schoss den Elfmeter in die untere rechte Ecke, aber das reichte nicht, um Temirlan Anarbekov zu überwinden, und der Torwart parierte den Schuss mühelos.

28 Der Schiedsrichter gibt Elfmeter für den FC Riga!

27 Riga-FC-Spieler Muhammad Badamosi geht nach einem Zusammenstoß mit einem Verteidiger zu Boden und fordert Elfmeter. Alle Spieler stürmen zum Schiedsrichter, aber der winkt ab. Das Spiel läuft weiter.

27 Ballbesitz – 71:29.

26 Muhammad Badamosi (Riga FC) steht im Abseits.

23 Diese Gelbe Karte ist absolut verdient. Das Einsteigen von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) war sehr hart, und Florian Lata zögerte nicht, ihm Gelb zu zeigen.

19 Oiva Jukkola (Kairat Almaty) nimmt eine Flanke im Strafraum glänzend an und zieht sofort ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball in letzter Sekunde und verhindert ein Tor.

15 In dieser Situation hätte er besser agieren müssen. Oiva Jukkola (Kairat Almaty) kam nach einer Flanke von Alexander Mrinsky frei zum Abschluss, setzte seinen Kopfball aus dem Strafraumzentrum jedoch knapp neben den rechten Pfosten.

12 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) nahm eine präzise Hereingabe von Maksims Toņiševs im Strafraum an und bezwang den Torhüter mit einem Flachschuss ins Tormitte zum 1:1-Ausgleich.

11 Nach einer Ecke von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) klärte einer der Verteidiger den Ball aus dem Strafraum.

11 Aleksandr Mrinsky (Kairat Almaty) konnte seine Mitspieler im Strafraum nicht finden, seine Flanke wurde geblockt. Kairat Almaty holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

5 VAR-Entscheidung: ELFMETER für Kairat Almaty!

5 Schiedsrichter Florian Lata hat das VAR-Zeichen gegeben und geht zum Monitor, um auf einen Elfmeter zu prüfen. Mal sehen, was passiert!

5 Oiva Jukkola (Kairat Almaty) geht im Strafraum zu Boden, aber der Schiedsrichter winkt die Proteste sofort ab.

5 Tor! Marc Gual (Kairat Almaty) gewinnt das Nervenduell und lässt Kenan Pirić per Elfmeter keine Chance, der Ball schlägt im linken unteren Eck ein.

5 Mark Gual (Kairat Almaty) übernimmt die Verantwortung und legt sich den Ball bereits zurecht.

1 Das Spiel hat begonnen. Die erste Halbzeit läuft.

21:47 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Kairat Almaty wird das Spiel anstoßen.

21:45 Das heutige Spiel wird von Florian Lata geleitet.

21:45 Vor Beginn des Spiels könnt ihr einen Blick auf die Startaufstellungen für das heutige Duell werfen.