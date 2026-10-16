Atalanta und Brighton starten mit Kantersiegen in die Conference League

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Atalanta und Brighton starten mit Kantersiegen in die Conference League

Am 1. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League begeisterten die Turnierfavoriten ihre Fans mit brillanten und torreichen Leistungen. Der italienische Verein Atalanta ließ dem zyprischen Club in Bergamo keine Chance, während in England Brighton vier unbeantwortete Tore erzielte. In Dänemark feierte der FC Kopenhagen zudem einen deutlichen Sieg gegen den renommierten portugiesischen Verein Braga.

Atalanta entscheidet das Spiel bereits in der ersten Halbzeit: 3:1

Der italienische Club startete sehr aktiv in das Duell gegen Pafos und entschied das Schicksal der Begegnung bereits in den ersten 45 Minuten:

  • Blitzstart in der 1. Minute: Gleich zu Spielbeginn eröffnete Elif Elmas den Torreigen und erzielte einen Blitztreffer;

  • Offensivdrang in der ersten Hälfte: In der 18. Minute erhöhte Raspadori auf 2:0, und in der 44. Minute stellte Gianluca Scamacca den 3:0-Pausenstand her;

  • Der Ehrentreffer der Gäste: Das Tor von Biel kurz vor Spielende (88. Minute) reichte nicht aus, um Pafos vor der Niederlage zu bewahren.

Atalanta — Pafos 3:1

Tore: Elmas (1.), Raspadori (18.), Scamacca (44.) — Biel (88.).

  • Atalanta: Carnesecchi, Kolašinac, Zappacosta, Christensen (Jevinson, 80.), Bernasconi, Raspadori (De Ketelaere, 21.), Pašalić (Ederson, 67.), Gaetano, Elmas, Zalewski (Samardžić, 67.), Scamacca.

Brighton schießt vier Tore gegen Kauno Žalgiris in England

Der Vertreter der englischen Premier League, Brighton, empfing das litauische Team und gewann unter völliger Dominanz mit 4:0:

  • Doppelpack von Rutter: Der zum Spieler des Spiels avancierte Georginio Rutter traf in der 41. und 53. Minute zweimal ins gegnerische Tor;

  • Klarer Sieg: Kurz vor der Pause (45. Minute) traf Hinshelwood, und in der 67. Minute erzielte O'Riley das Tor, das den Londonern die ersten drei Punkte des Wettbewerbs mit einem deutlichen Ergebnis sicherte.

Brighton — Kauno Žalgiris 4:0

Tore: Rutter (41., 53.), Hinshelwood (45.), O'Riley (67.).

  • Brighton: Verbruggen, Boscali, Dunk (Vušković, 46.), Costinha, Svoboda, Hinshelwood (David, 57.), Groß (Ayari, 57.), Malik, Osman, Rutter, O'Riley.

Cornelius-Doppelpack: Kopenhagen lässt Braga keine Chance

In der dänischen Hauptstadt besiegte der FC Kopenhagen in einer hart umkämpften Partie den portugiesischen Verein Braga mit 3:0:

  • Aktivität in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause eröffnete Elyounoussi in der 49. Minute den Torreigen;

  • Der Schlusspunkt durch Cornelius: Stürmer Andreas Cornelius erzielte in der 79. und 86. Minute zwei weitere Treffer und besiegelte den klaren Sieg gegen die Portugiesen.

Kopenhagen — Braga 3:0

Tore: Elyounoussi (49.), Cornelius (79., 86.).

Der 1. Spieltag der UEFA Europa Conference League bleibt durch hohe Ergebnisse und souveräne Starts der Top-Clubs in Erinnerung.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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