Olympiacos Piräus gegen Sparta Prag: Aufstellungen und Liveticker

·8·Sport
Olympiacos Piräus gegen Sparta Prag: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Olympiacos Piräus und Sparta Prag im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Olympiacos Piräus: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (Kapitän), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Ersatzbank Olympiacos Piräus: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sá G., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Tufakis P.

Cheftrainer Olympiacos Piräus: Alguacil I.

Startelf Sparta Prag: 44. Surovčík J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zelený J. (Kapitän), 2. Suchomel M., 38. Sochůrek J., 28. Macej R., 5. Eneme S., 31. Jurásek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.

Ersatzbank Sparta Prag: 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kadeřábek P., 20. Mannsverk S., 4. Martínez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vítalós V., 26. Vydra M.

Cheftrainer Sparta Prag: Priske B.

Olympiacos PiräusSparta PragEuropa LeagueFußballLiveticker
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Olympique Marseille – Olympiakos Piräus: Aufstellungen und LivetickerOlympique Marseille – Olympiakos Piräus: Aufstellungen und Liveticker15 Oktober 22:48Sparta Prag – Lillestrøm: Aufstellungen und LivetickerSparta Prag – Lillestrøm: Aufstellungen und Liveticker15 Oktober 20:33Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?28 August 18:36Fenerbahçe – Slavia Prag: Aufstellungen und LivetickerFenerbahçe – Slavia Prag: Aufstellungen und Liveticker20 Oktober 20:31Jagiellonia – Anderlecht: Aufstellungen und LivetickerJagiellonia – Anderlecht: Aufstellungen und LivetickerHeute 23:04Hoffenheim – Lyon: Aufstellungen und LivetickerHoffenheim – Lyon: Aufstellungen und LivetickerHeute 23:01
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran