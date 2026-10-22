Olympiacos Piräus gegen Sparta Prag: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen Olympiacos Piräus und Sparta Prag im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Olympiacos Piräus: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (Kapitän), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.
Ersatzbank Olympiacos Piräus: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sá G., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Tufakis P.
Cheftrainer Olympiacos Piräus: Alguacil I.
Startelf Sparta Prag: 44. Surovčík J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zelený J. (Kapitän), 2. Suchomel M., 38. Sochůrek J., 28. Macej R., 5. Eneme S., 31. Jurásek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.
Ersatzbank Sparta Prag: 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kadeřábek P., 20. Mannsverk S., 4. Martínez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vítalós V., 26. Vydra M.
Cheftrainer Sparta Prag: Priske B.
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