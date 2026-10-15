Sparta Prag – Lillestrøm: Aufstellungen und Liveticker

67 Lilleström konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam blieb und die Gefahr klärte.

66 Eirik Kitolano (Lilleström) konnte keine Flanke in den Strafraum schlagen, sein Versuch wurde geblockt. Lilleström holt eine Ecke heraus. Der Gegner steht vor der Gefahr eines neuen Angriffs.

66 Auswechslung. Daniel Bassi verlässt den Platz, für ihn kommt Erik Kitolano (Lillestrøm).

65 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel für einen Wechsel: Fredrik Gulbrandsen verlässt den Platz, für ihn kommt Thomas Olsen (Lillestrøm).

61 Auswechslung. Ki-Jana Hoever (Sparta Prag) ersetzt Martin Suchomel.

61 Brian Priske nimmt einen Wechsel vor. John Mercado kommt für Matej Jurasek ins Spiel (Sparta Prag).

61 Wechsel im Spiel. Roman Machek kommt für Sivert Mannsverk (Sparta Prag) ins Spiel.

56 Tor - 1:0! Jonathan Braut Brunes bedient Josimar Alcocer (Sparta Prag) im Strafraum, und der schiebt den Ball vorbei an Pontus Dahlberg ins rechte Eck.

50 Matěj Jurásek (Sparta Prag) versuchte einen Pass, aber er wurde geblockt.

46 Brian Priske hat zur Halbzeit gewechselt. Josimar Alcocer kam für Ebrima Singhateh ins Spiel (Sparta Prag).

46 Die Spieler sind nach der Pause auf den Platz zurückgekehrt, und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45 Ylldren Ibrahimaj (Lilleström) zieht flach aufs Torzentrum ab, aber der Torwart pariert den Ball.

45+1 Martin Matos pfeift die erste Halbzeit ab.

44 Ebrima Singhateh (Sparta Prag) bringt den Ball in den Strafraum, aber Pontus Dahlberg ist schneller zur Stelle.

42 Andrew Irving (Sparta Prag) versuchte, einen Mitspieler per Eckstoß zu finden, aber der Torwart schnappte sich den Ball.

37 Der Eckstoß wurde ausgeführt, aber Sparta Prag konnte daraus kein Kapital schlagen, der Verteidiger klärte den Ball.

35 Tobias Guddal (Sparta Prag) steigt hoch und köpft eine tolle Flanke aufs Tor. Leider fehlt es seinem Schuss aus kurzer Distanz an Wucht, und Pontus Dahlberg fängt den Ball mühelos ab.

34 Andrew Irving (Sparta Prag) führt den Freistoß aus, aber die Abwehrspieler klären den Ball.

34 Philip Ottosson (Lilleström) geht viel zu hart in den Zweikampf, und Martin Matosa pfeift das Foul ab. Sparta Prag führt den Freistoß aus.

30 Ebrima Singhateh (Sparta Prag) hat sich beim Schiedsrichter beschwert und sah die gelbe Karte.

28 Andrew Irving (Sparta Prag) zieht aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

28 Schiedsrichter Martin Matosa hat sich heute völlig zu Recht entschieden, Gustav Nyheim (Lilleström) für ein hartes Foul zu verwarnen.

26 Daniel Bassi (Lilleström) tauchte hinter dem letzten Verteidiger auf, aber der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte.

24 Das war nicht so geplant! Ebrima Singateh (Sparta Prag) versuchte es aus der Distanz, aber sein Schuss genau auf die Mitte war zu schwach, um Pontus Dahlberg vor Probleme zu stellen, und der Torhüter parierte sicher.

20 Ebrima Singhateh (Sparta Prag) zieht aus der Distanz ab, verzieht aber völlig, sodass der Ball am rechten Pfosten vorbeifliegt.

18 Martin Suchomel (Sparta Prag) sieht Gelb für ein grobes Foul. Schiedsrichter Martin Matosa hat bei dieser Entscheidung nicht gezögert.

17 Linienrichter Ebrima Snghateh (Sparta Prag) hob kurz vor dem Kopfball die Fahne und zeigte Abseits an.

13 Adam Sevinský (Sparta Prag) vergibt die Chance nach der Ecke. Er kam aus gefährlicher Position im Strafraum zum Kopfball, aber der Ball ging deutlich über die Latte.

13 Sparta Prag holt eine Ecke heraus.

13 Ebrima Singhateh (Sparta Prag) versuchte, einen Mitspieler anzuspielen, aber der Abwehrspieler hat den Pass erfolgreich abgefangen.

12 Dank einer starken Defensivaktion konnte Sparta Prag aus dem Eckball kein Kapital schlagen.

10 Pontus Dahlberg fängt den Eckball von Andrew Irving (Sparta Prag).

10 Ebrima Singhateh (Sparta Prag) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr fängt den Ball ab und klärt. Der Ball geht ins Aus. Sparta Prag bekommt einen Eckstoß.

8 Andrew Irving (Sparta Prag) schlägt den Freistoß in den Strafraum, aber die Verteidiger klären die Gefahr.

7 Martin Matosa sieht die Szene genau und ahndet das Foulspiel von Lars Ranger (Lillestrom). Freistoß. Sparta Prag wird den Ball hier höchstwahrscheinlich in den Strafraum schlagen.

6 Adam Sevinsky (Sparta Prag) zieht aus der Ferne ab, aber sein wuchtiger Schuss wird von einem Gegenspieler geblockt.

4 Andrew Irving (Sparta Prag) bringt den Freistoß in den Strafraum, aber der erste Verteidiger klärt problemlos.

3 Yaw Paintsel (Lilleström) bringt seinen Gegner zu Fall und Martin Matosa unterbricht das Spiel. Freistoß für Sparta Prag.

2 Matej Jurasek (Sparta Prag) geht nach einem Zweikampf mit einem Verteidiger im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter hat es wohl übersehen, er lässt weiterlaufen.

1 Das Spiel hat begonnen. Die erste Halbzeit läuft.

21:45 Die Spieler betreten endlich den Rasen! Lilleström führt den Anstoß aus.

21:45 Martin Matosa wurde zum Schiedsrichter des heutigen Spiels ernannt und wird versuchen, fair und fehlerfrei zu leiten.

21:45 Vor Beginn des Spiels können Sie sich die Aufstellungen für das heutige Duell ansehen.