Olympique Marseille – Olympiakos Piräus: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Europa League zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Olympique Marseille: 12. De Lange J., 22. Weah T. (Kapitän), 18. Meïté B., 21. Aguerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 7. Gomes A., 8. Abdelli H., 48. Abdalla K., 11. Maupay N., 14. Paixão I.
Ersatzbank Olympique Marseille: 74. Bezahaf K., 4. Egan-Riley K., 25. Garcia U., 9. Gouiri A., 77. Harit A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G., 46. Kum Mbondo A., 43. Mmadi T., 29. Moumbagna F., 40. Van Neck J., 92. Vermot T.
Cheftrainer Olympique Marseille: Génésio B.
Startelf Olympiakos Piräus: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (Kapitän), 5. Pirola L., 70. Onyemaechi B., 15. Puerta G., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.
Ersatzbank Olympiakos Piräus: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 7. Fortounis K., 19. Freuler R., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 8. Sá J., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N.
Cheftrainer Olympiakos Piräus: Alguacil I.
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