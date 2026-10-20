Fenerbahçe – Slavia Prag: Aufstellungen und Liveticker

53 Das hätte eine Großchance sein können! Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) leistet sich einen Fehlpass auf Nelson Semedo, und die Abwehrspieler klären den Ball aufmerksam.

51 N'Golo Kante (Fenerbahce) versuchte, Oguz Aydin von innerhalb des Strafraums anzuspielen, aber einer der Verteidiger reagierte aufmerksam und blockte den Ball rechtzeitig ab.

51 Lukáš Provod (Slavia Prag) führt den Freistoß schnell mit einem kurzen Pass aus.

50 Oscar Kubiak (Slavia Prag) fühlt sich gut und ist bereit, das Spiel fortzusetzen.

49 Oscar Kubiak (Slavia Prag) liegt nach einem Zweikauf am Boden, und die Betreuer kommen auf den Platz, um ihn zu behandeln.

49 Das ist Gelb! Milan Skriniar (Fenerbahce) ist mit der Entscheidung unzufrieden, aber aus unserer Sicht war die Situation klar.

47 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) versucht nach vorne zu drängen, macht aber einen Fehler bei der Ballannahme und verliert ihn. Der Ball geht ins Aus, und es gibt Abstoß für Slavia Prag.

46 Die Flanke von Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) fand keinen Abnehmer und der Angriff verpuffte.

46 Das war ein sehr schwacher und harmloser Schuss, den der Torhüter mühelos fangen konnte. Emmanuel Ayahsi (Slavia Prag) zog aus der Distanz direkt ab, aber der Ball ging einige Meter am linken Pfosten vorbei.

46 Die zweite Halbzeit läuft.

45+3 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+3 Daniel Šturm (Slavia Prag) führt den Freistoß von der Strafraumecke aus. Sein guter Versuch geht knapp am linken Pfosten vorbei.

45+2 Milan Škriniar (Fenerbahçe) kommt zu spät in den Grätschversuch und bringt seinen Gegenspieler zu Fall. Ricardo De Burgos unterbricht das Spiel und hätte die Karte zücken können, belässt es letztlich aber bei einer mündlichen Verwarnung. Die Szene endet mit einem direkten Freistoß für Slavia Prag.

45+1 Lukáš Provod (Slavia Prag) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an, aber sein Schuss wird abgeblockt.

45 Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit.

45 Vedat Muriqi (Fenerbahçe) nimmt eine tolle Flanke völlig unbedrängt an, verarbeitet den Ball stark und schießt unten rechts aufs Tor, aber der Torhüter pariert glänzend!

44 Fenerbahçe-Spieler passen sich den Ball mit kurzen Pässen zu.

40 Viktor Novak (Slavia Prag) lässt seinen Gegenspieler aussteigen, kann den Ball aber nicht im Spielfeld halten. Der Ball ist im Aus, und der Fenerbahçe-Torhüter führt den Abstoß aus.

40 Daniel Sturm (Slavia Prag) bringt die Ecke in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt den Ball.

40 Lukáš Provod (Slavia Prag) versuchte eine flache Hereingabe von außerhalb des Strafraums, aber die Abwehr klärte den Ball. Das Schiedsrichtergespann entschied auf Eckstoß für Slavia Prag.

40 Matteo Guendouzi (Fenerbahce) spielt einen präzisen Pass zu Kerem Akturkoglu in den Strafraum, aber Dominik Livakovic klärt die Situation rechtzeitig.

39 Vedat Muriqi (Fenerbahçe) versuchte, Kerem Aktürkoglu anzuspielen, aber ein Verteidiger klärte die Gefahr.

37 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) zieht ab, der Ball geht haarscharf am linken Pfosten vorbei, er war dem Tor ganz nah.

36 Daniel Šturm (Slavia Prag) zog es vor, den Freistoß direkt aus der Distanz aufs Tor zu schießen, statt in den Strafraum zu flanken, aber die Mauer konnte den Schuss abwehren. Chance vertan!

35 Daniel Sturm (Slavia Prag) zieht aus der Ferne ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball. Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) hat den Ball offenbar mit der Hand berührt. Slavia Prag bekommt einen Freistoß nahe der Strafraumgrenze.

34 7:2 – Statistik der Gesamtschüsse. 3:1 – aktuelle Werte beider Teams bei Torschüssen.

33 Lukáš Provod (Slavia Prag) führt den Eckstoß aus, findet aber keinen Mitspieler, und die Abwehr klärt die Situation.

32 Lukáš Provod (Slavia Prag) versuchte, den Ball von außerhalb des Strafraums zu einem Mitspieler zu passen, aber die gegnerischen Verteidiger reagierten schnell und klärten die Situation. Der Ball ging ins Aus. Slavia Prag hat nun die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.

32 Mubarak Sulaiman (Slavia Prag) fand auf dem Flügel Platz für eine Flanke in den Strafraum, aber das Zuspiel hätte präziser sein müssen, um Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen.

31 N'Golo Kante (Fenerbahce) sieht völlig zu Recht die Gelbe Karte.

31 Der Eckstoß wurde von Mason Greenwood (Fenerbahce) kurz ausgeführt.

31 Nelson Semedo (Fenerbahce) vergibt eine große Chance! Er hatte viel Platz und zog von außerhalb des Strafraums wuchtig in den Winkel ab, aber Jakub Markovic pariert glänzend! Der Schiedsrichter und sein Assistent geben Eckball. Fenerbahce bekommt eine neue Chance, Torgefahr zu erzeugen.

30 Oskar Kubiak (Slavia Prag) und Daniel Sturm versuchten, sich mit kurzen Zwei-Meter-Pässen durchzuspielen, aber die gegnerische Abwehr fing den Ball ab.

29 Milan Škriniar (Fenerbahçe) setzt sich im Strafraum gegen Gegner durch, aber sein Pass auf Vedat Muriqi ist viel zu steil.

28 David Moses (Slavia Prag) stürzt sich in den Zweikampf um den Ball, und Ricardo De Burgos pfeift Foul.

27 Mason Greenwood spielte den Ball durch die Beine von Matteo Guendouzi (Fenerbahce), der daraufhin von außerhalb des Strafraums abzog. Der Torhüter eilte auf der Linie hin und her, aber der Schuss ging knapp über die Latte.

25 Mubarak Suleiman (Slavia Prag) tauchte hinter der Abwehr auf, aber das Spiel wurde wegen Abseits unterbrochen.

23 Archie Brown (Fenerbahçe) hat die Fähigkeit, Einwürfe tief in den Strafraum zu werfen, was für seine Mannschaft sehr gefährliche Situationen kreieren kann.

22 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) zieht aus der Distanz ab, aber ein Verteidiger blockt den Schuss.

21 Nathan Ake verlässt verletzungsbedingt das Spielfeld. Ismail Kartal bringt Kojo Peprah (Fenerbahce).

20 Es sieht nicht gut aus für Nathan Aké (Fenerbahçe); es sieht so aus, als müsste er den Platz verlassen!

19 Das Spiel ist vorübergehend unterbrochen, Nathan Ake (Fenerbahce) ist verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz kommen.

19 Nach einer Ecke von Mason Greenwood (Fenerbahçe) klärte einer der Verteidiger den Ball aus dem Strafraum.

18 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) versuchte eine Flanke in den Strafraum, wurde aber geblockt. Der Ball ging ins Aus und der Linienrichter zeigte auf die Eckfahne. Ecke für Fenerbahçe.

17 Ballbesitz – 68:32.

17 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) versuchte, den Ball von der Strafraumecke ins Tor zu zirkeln, aber die Mauer klärte problemlos.

16 Es sieht so aus, als hätte Ange N'Guessan (Slavia Prag) für ein grobes Foul die Rote Karte gesehen. Ricardo De Burgos duldet ein solches Verhalten auf dem Platz nicht und hat Foul gepfiffen. Fenerbahçe führt einen Freistoß aus aussichtsreicher Distanz aus.

15 Tor! Ein schrecklicher Fehler des Gegners bescherte Lukáš Provod (Slavia Prag) eine Chance, und er schob den Ball aus kurzer Distanz ein. 2:1.

14 Daniel Šturm (Slavia Prag) hat einen freien Mitspieler gesehen und versucht, ihn flach anzuspielen. Ein Verteidiger hat das Spiel jedoch glänzend gelesen und die Gefahr bereinigt.

13 Mason Greenwood (Fenerbahce) begeht ein Foul an seinem Gegenspieler. Zumindest signalisiert das Schiedsrichter Ricardo De Burgos. Slavia Prag bekommt einen Freistoß zugesprochen.

11 Tor! Starker Einsatz von Nelson Semedo, er spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Angriffs. Er passte den Ball zu Mason Greenwood (Fenerbahenerbahçe), und Greenwood traf mit einem fantastischen Schuss genau in den rechten oberen Winkel, sodass Jakup Mirkovic chancenlos war. 2:0.

10 Vedat Muriqi (Fenerbahce) erobert den Ball und lässt seinen Gegenspieler stehen, doch sein Vorstoß wird von Schiedsrichter Ricardo De Burgos wegen eines Offensivfouls abgepfiffen.

7 Daniel Sturm (Slavia Prag) nimmt eine tolle Flanke im Strafraum an, aber sein Schuss aufs Tor wird von einem Verteidiger geblockt.

7 Vedat Muriqi (Fenerbahce) passt zu N'Golo Kante, aber dieser scheitert im Strafraum am Gegenspieler.

7 Fenerbahçe zeigt im Mittelfeld eine hervorragende Kontrolle und präzise Pässe.

4 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) zauberte einen genialen Moment herbei, hämmerte den Ball präzise in den linken oberen Winkel und erzielte ein Traumtor!

3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) schlägt den Ball in den Strafraum, aber die gegnerischen Abwehrspieler können klären.

2 Nathan Aké (Fenerbahçe) bedient Mason Greenwood mit einem brillianten Pass, aber Letzterer kann sich nicht genügend Raum für einen Schuss verschaffen.

2 Fenerbahçe kombiniert mit präzisen Pässen, um neue Angriffsmöglichkeiten zu kreieren.

1 Daniel Sturm (Slavia Prag) steht im Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne.

1 Na so was, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.

21:46 Fenerbahçe eröffnet das Spiel.

21:45 Das heutige Spiel wird von Ricardo De Burgos geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.