Eilmeldung vor der WM 2026: Razambek Jamalov reist nicht nach Astana

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Eilmeldung vor der WM 2026: Razambek Jamalov reist nicht nach Astana

Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften im Freistilringen in der kasachischen Hauptstadt Astana gab es unerwartete Änderungen im Kader der usbekischen Nationalmannschaft.

Die ursprüngliche, bei United World Wrestling (UWW) eingereichte Liste wurde überarbeitet und neue Namen für zwei wichtige Gewichtsklassen bestätigt. Die größte Nachricht für die Fans ist, dass der Olympiasieger und einer der Anführer des Teams, Razambek Jamalov nicht an der kommenden Weltmeisterschaft teilnehmen wird.

Die wichtigsten Kaderänderungen: Wer ersetzt Jamalov und Poyonov?

Auf Beschluss des Trainerstabs wurden folgende Rotationen in zwei Gewichtsklassen vorgenommen:

  • In der Gewichtsklasse bis 74 kg: Anstelle des ursprünglich gemeldeten Olympiasiegers von Paris 2024, Razambek Jamalov, wird der junge und vielversprechende Ringer Javohir Choliboyev die Ehre Usbekistans verteidigen.

  • In der Gewichtsklasse bis 97 kg: Den Platz von Sherzod Poyonov nahm Boymurod Azimov ein, der nun die Chance erhält, sich auf der Weltbühne zu beweisen.

Der vollständige und aktualisierte Kader der usbekischen Nationalmannschaft:

Folgende Freistilringer werden die Ehre unseres Landes auf den Matten von Astana verteidigen:

  • -57 kg: Asadbek Saidtorayev

  • -61 kg: Ghulomjon Abdullayev

  • -65 kg: Mashrabjon Uzoqov

  • -70 kg: Shahzodbek Yarashev

  • -74 kg: Javohir Choliboyev

  • -79 kg: Mirzo Hayitov

  • -86 kg: Bobur Islomov

  • -97 kg: Boymurod Azimov

  • -125 kg: Sardorbek Xolmatov

Wann und wo findet der Wettbewerb statt?

  • Ort: Astana, Kasachstan;

  • Datum: Vom 24. Oktober bis zum 1. November. findet das Turnier statt.

Für die usbekischen Ringer, die mit starker Konkurrenz und einem aktualisierten Kader zur WM reisen, wird diese Weltmeisterschaft ein ernsthafter Test und eine wichtige Erfahrung.

FreistilringenWeltmeisterschaftRazambek JamalovUsbekische NationalmannschaftRingen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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