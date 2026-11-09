Usbekische MMA-Kämpfer in Tiflis: Usbekistan gewinnt 8 Medaillen bei der Weltmeisterschaft

In der georgischen Hauptstadt Tiflis ging die Weltmeisterschaft für Erwachsene und Junioren unter der Schirmherrschaft der International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF) zu Ende.

An diesem prestigeträchtigen einwöchigen Turnier nahmen über 800 der besten Kampfsportler aus 60 Ländern der Welt teil. In intensiven Kämpfen gegen die führenden Athleten der Welt zeigten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft ihr hohes Können und sicherten sich am Ende 8 Medaillen (2 Gold, 3 Silber, 3 Bronze) für unsere Delegation.

Nationalmannschaft der Erwachsenen: 7. Platz auf dem Podium und Goldmedaille

Die usbekische Hauptmannschaft (Erwachsene) gewann bei dem Wettbewerb 1 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille und erreichte in der Gesamtwertung einen Platz unter den besten sieben der Welt (7. Platz):

O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Weltmeisterin: Unsere Landsfrau, die entschlossene Kämpfe zeigte, wurde in ihrer Gewichtsklasse als ungeschlagen eingestuft, stieg auf die höchste Stufe des Podiums und gewann die Goldmedaille;

Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Silbermedaille: Sicherte sich den Vize-Meistertitel in einem spannenden Finale;

Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronzemedaille: Platzierte sich im Schwergewicht auf dem Podium.

5. Platz weltweit bei den Junioren (U-20) und ein usbekisches Finale

Die Wettkämpfe der Junioren waren noch kompromissloser und voller glanzvoller Momente. Unsere Vertreter belegten mit 1 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen den 5. Platz unter 60 Ländern der Welt:

Historisches usbekisches Finale: In der Gewichtsklasse bis 79,4 kg fand das Finale zwischen zwei usbekischen Sportlerinnen statt. Im Kampf um die Goldmedaille setzte sich Xurshidaxon Roziqova gegen ihre Teamkollegin Nilufar O‘rolova durch und wurde Weltmeisterin, während O‘rolova die Silbermedaille gewann;

Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Steuerte eine Silbermedaille zur Bilanz des Teams bei;

Firdavs Atamuratov (61,2 kg) und Feruzbek Payziyev (93 kg): Gewannen die Bronzemedaillen des Turniers.

Ergebnisse und Medaillenstatistik der usbekischen Sportler

Kategorie Sportler Gewichtsklasse Medaille Gesamtplatzierung Erwachsene O‘g‘iloy Jumanova 79,4 kg Gold 7. Platz Erwachsene Mustafo Kadamov 61,2 kg Silber Erwachsene Janobiddin Sattorov 83,9 kg Bronze Junioren (U-20) Xurshidaxon Roziqova 79,4 kg Gold 5. Platz Junioren (U-20) Nilufar O‘rolova 79,4 kg Silber Junioren (U-20) Doniyor Quvondiqov 88,4 kg Silber Junioren (U-20) Firdavs Atamuratov 61,2 kg Bronze Junioren (U-20) Feruzbek Payziyev 93,0 kg Bronze

Gesamtleistung: Wer war führend?

Bei der Weltmeisterschaft in Tiflis belegte das russische Team wie erwartet den ersten Platz in der Gesamtwertung. Die russischen Sportler gewannen bei den Junioren 12 Gold-, 3 Silber- und 9 Bronzemedaillen und bei den Erwachsenen 9 Gold-, 1 Silber- und 5 Bronzemedaillen – insgesamt 40 Medaillen.

Die 8 Medaillen der usbekischen Kämpfer auf dieser prestigeträchtigen Bühne beweisen einmal mehr, dass das Ansehen der nationalen Schule für gemischte Kampfkünste auf internationaler Ebene von Jahr zu Jahr wächst.