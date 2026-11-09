Usbekische MMA-Kämpfer in Tiflis: Usbekistan gewinnt 8 Medaillen bei der Weltmeisterschaft

·5·Sport
Usbekische MMA-Kämpfer in Tiflis: Usbekistan gewinnt 8 Medaillen bei der Weltmeisterschaft

In der georgischen Hauptstadt Tiflis ging die Weltmeisterschaft für Erwachsene und Junioren unter der Schirmherrschaft der International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF) zu Ende.

An diesem prestigeträchtigen einwöchigen Turnier nahmen über 800 der besten Kampfsportler aus 60 Ländern der Welt teil. In intensiven Kämpfen gegen die führenden Athleten der Welt zeigten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft ihr hohes Können und sicherten sich am Ende 8 Medaillen (2 Gold, 3 Silber, 3 Bronze) für unsere Delegation.

Nationalmannschaft der Erwachsenen: 7. Platz auf dem Podium und Goldmedaille

Die usbekische Hauptmannschaft (Erwachsene) gewann bei dem Wettbewerb 1 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille und erreichte in der Gesamtwertung einen Platz unter den besten sieben der Welt (7. Platz):

  • O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Weltmeisterin: Unsere Landsfrau, die entschlossene Kämpfe zeigte, wurde in ihrer Gewichtsklasse als ungeschlagen eingestuft, stieg auf die höchste Stufe des Podiums und gewann die Goldmedaille;

  • Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Silbermedaille: Sicherte sich den Vize-Meistertitel in einem spannenden Finale;

  • Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronzemedaille: Platzierte sich im Schwergewicht auf dem Podium.

5. Platz weltweit bei den Junioren (U-20) und ein usbekisches Finale

Die Wettkämpfe der Junioren waren noch kompromissloser und voller glanzvoller Momente. Unsere Vertreter belegten mit 1 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen den 5. Platz unter 60 Ländern der Welt:

  • Historisches usbekisches Finale: In der Gewichtsklasse bis 79,4 kg fand das Finale zwischen zwei usbekischen Sportlerinnen statt. Im Kampf um die Goldmedaille setzte sich Xurshidaxon Roziqova gegen ihre Teamkollegin Nilufar O‘rolovadurch und wurde Weltmeisterin, während O‘rolova die Silbermedaille gewann;

  • Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Steuerte eine Silbermedaille zur Bilanz des Teams bei;

  • Firdavs Atamuratov (61,2 kg) und Feruzbek Payziyev (93 kg): Gewannen die Bronzemedaillen des Turniers.

Ergebnisse und Medaillenstatistik der usbekischen Sportler

Kategorie

Sportler

Gewichtsklasse

Medaille

Gesamtplatzierung

Erwachsene

O‘g‘iloy Jumanova

79,4 kg

Gold

7. Platz

Erwachsene

Mustafo Kadamov

61,2 kg

Silber

Erwachsene

Janobiddin Sattorov

83,9 kg

Bronze

Junioren (U-20)

Xurshidaxon Roziqova

79,4 kg

Gold

5. Platz

Junioren (U-20)

Nilufar O‘rolova

79,4 kg

Silber

Junioren (U-20)

Doniyor Quvondiqov

88,4 kg

Silber

Junioren (U-20)

Firdavs Atamuratov

61,2 kg

Bronze

Junioren (U-20)

Feruzbek Payziyev

93,0 kg

Bronze

Gesamtleistung: Wer war führend?

Bei der Weltmeisterschaft in Tiflis belegte das russische Team wie erwartet den ersten Platz in der Gesamtwertung. Die russischen Sportler gewannen bei den Junioren 12 Gold-, 3 Silber- und 9 Bronzemedaillen und bei den Erwachsenen 9 Gold-, 1 Silber- und 5 Bronzemedaillen – insgesamt 40 Medaillen.

Die 8 Medaillen der usbekischen Kämpfer auf dieser prestigeträchtigen Bühne beweisen einmal mehr, dass das Ansehen der nationalen Schule für gemischte Kampfkünste auf internationaler Ebene von Jahr zu Jahr wächst.

IMMAFMixed Martial ArtsWeltmeisterschaftUsbekische NationalmannschaftKampfsport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Eilmeldung vor der WM 2026: Razambek Jamalov reist nicht nach AstanaEilmeldung vor der WM 2026: Razambek Jamalov reist nicht nach Astana23 Oktober 09:19Mahmud Murodov und Roman Dolidze stehen sich vor dem Hype Georgia Turnier gegenüber (Video)Mahmud Murodov und Roman Dolidze stehen sich vor dem Hype Georgia Turnier gegenüber (Video)19 September 11:44Absoluter Triumph des usbekischen Schachs: Gold für Abdusattorov, Medaillen für Yakubboev und SindarovAbsoluter Triumph des usbekischen Schachs: Gold für Abdusattorov, Medaillen für Yakubboev und Sindarov29 September 17:04Start in Nagoya-2026: Kasachstan mit 4 Goldmedaillen, Usbekistan holt erste Karate-MedailleStart in Nagoya-2026: Kasachstan mit 4 Goldmedaillen, Usbekistan holt erste Karate-Medaille21 September 08:0820. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya20. Sommer-Asienspiele: Firdavs Atamuradov gewinnt Silbermedaille in Aichi-Nagoya22 September 14:10Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den AsienspielenShahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den Asienspielen24 September 17:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?