Sechs Ringer auf der Matte: Das usbekische Freistil-Aufgebot für die Asienspiele

Vom 30. September bis zum 3. Oktober finden in Nagoya, Japan, die Ringerwettbewerbe statt – eine der am meisten erwarteten Sportarten der Asienspiele. Das usbekische Freistil-Ringerteam wird in sechs Gewichtsklassen um Medaillen kämpfen.

Die Asienspiele 2026 finden vom 19. September bis zum 4. Oktober in der Region Aichi-Nagoya in Japan statt. Die Ringerwettbewerbe werden vom 30. September bis zum 3. Oktober im Inae Sports Center Sportkomplex ausgetragen. Diese Information wurde auch vom Weltringerverband UWW bestätigt.

Das usbekische Nationalteam wird im Freistilringen in sechs Gewichtsklassen auf die Matte gehen. Die Anwesenheit des Olympiasiegers Razambek Jamalov im Kader sorgt dafür, dass das Nationalteam im Mittelpunkt steht. Auch die UWW führt Jamalov als Olympiasieger von Paris.

Der Kader des Nationalteams im Freistilringen sieht wie folgt aus:

Gewicht Athlet 57 kg G‘ulomjon Abdullayev 65 kg Umidjon Jalolov 74 kg Razambek Jamalov 86 kg Bobur Islomov 97 kg Sherzod Poyonov 125 kg Hasanboy Rahimov

Dieser Kader ist auch in der von der UWW veröffentlichten Liste der für die Asienspiele gemeldeten Athleten enthalten. Die Organisation wies jedoch darauf hin, dass sich die Teilnehmerliste vor dem Wettkampf noch ändern kann.

Hauptaugenmerk — 74 Kilogramm

Eine der Gewichtsklassen, die bei den usbekischen Fans das größte Interesse weckt, ist zweifellos 74 kg .

In dieser Gewichtsklasse wird die Ehre des Landes von Razambek Jamalov verteidigt. Für Jamalov, der bei den Olympischen Spielen Paris 2024 den Meistertitel errang, wird der Wettbewerb in Nagoya eine Gelegenheit sein, seinen Status auf asiatischer Ebene erneut zu demonstrieren. Die UWW hat seine Teilnahme in der 74-kg-Klasse bei den Asienspielen 2026 bestätigt.

Das Ziel des Nationalteams ist jedoch nicht nur an einen Namen gebunden.

in der 57-kg-Klasse G‘ulomjon Abdullayev, in der 65-kg-Klasse Umidjon Jalolov, in der 86-kg-Klasse Bobur Islomov, in der 97-kg-Klasse Sherzod Poyonov und in der 125-kg-Klasse Hasanboy Rahimov werden ebenfalls Usbekistans wichtigste Medaillenhoffnungen sein.

Sechs Gewichtsklassen — sechs Chancen

Im Ringen gleicht jede Gewichtsklasse einem eigenen Turnier. Ein einziger unglücklicher Kampf kann den Ausgang des gesamten Wettbewerbs verändern. Deshalb eröffnet Usbekistans Teilnahme in sechs Gewichtsklassen mehrere Wege zu Medaillen.

Besonders in Gewichtsklassen wie 57, 65 und 74 kg ist die Konkurrenz in Asien traditionell sehr hoch. In der vorläufigen Liste der UWW sind neben den Vertretern Usbekistans auch Athleten aus China, dem Iran, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Südkorea und anderen starken Ringernationen verzeichnet.

Daher ist jeder Sieg in Nagoya nicht nur ein einfaches Ergebnis, sondern ein wichtiger Schritt für das Kräfteverhältnis auf dem Kontinent.

Ein großer Test steht in Nagoya bevor

Bei den Asienspielen 2026 ist die Teilnahme von insgesamt 258 Athleten in den Disziplinen Freistilringen, Frauenringen und griechisch-römischem Ringen geplant. Die Ringerwettkämpfe dauern vom 30. September bis zum 3. Oktober.

Usbekistan wird in allen drei Disziplinen antreten. Die sechs Athleten im Freistilringen sind eine der wichtigsten Medaillenwaffen der nationalen Delegation.

Jetzt ist es an der Zeit, die Vorbereitung in einen echten Kampf zu verwandeln.

Denn bei den Asienspielen zählen weder Namen, Titel noch frühere Ergebnisse, sondern die wenigen Minuten auf der Matte sind entscheidend.

Ab dem 30. September werden sechs Vertreter Usbekistans auf der Matte in Nagoya darum kämpfen, die Besten in ihrer Gewichtsklasse zu sein. Einer von ihnen ist ein Held, der den olympischen Gipfel erklommen hat, und die anderen haben die Chance, ihren Namen auf der asiatischen Bühne noch prominenter zu verewigen.

Das Wichtigste ist: Dies ist nicht nur ein weiterer Wettkampf. Es ist eine Gelegenheit für diese sechs Athleten, ein neues Kapitel aufzuschlagen, um die Flagge Usbekistans im asiatischen Ringen erneut hochzuhalten.

Hinweis: Die von der UWW veröffentlichte Teilnehmerliste ist vorläufig und kann sich vor dem Wettkampf noch ändern.