Der usbekische Freistilringer und Olympiasieger von Paris 2024, Razambek Jamalov, hat das prestigeträchtige RAF-Turnier in Georgien gewonnen. Unser Landsmann lieferte sich im Finale einen spannenden Kampf gegen den Amerikaner Jarrett Jakes.

Der Ausgang des entscheidenden Duells blieb bis zu den letzten Punkten ungewiss, doch Jamalov bewies erneut, dass er auch bei großen Turnieren unter Druck die Nerven behalten kann.

Das Finale war hart umkämpft

Razambek Jamalov zeigte während des gesamten Turniers eine souveräne Leistung und erreichte das Finale.

Im entscheidenden Kampf traf er auf den US-Vertreter Jarrett Jakes. Das Ringen verlief ausgeglichen und intensiv.

Am Ende sicherte sich der usbekische Athlet mit einem 3:2-Sieg den Turniersieg.

Olympiasieger beweist erneut seine Klasse

Razambek Jamalov setzt seine Erfolgsserie auch nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 fort.

Dieser Sieg in Georgien festigte seinen Ruf auf internationaler Bühne weiter und diente als wichtige Vorbereitung auf kommende Großereignisse.

Ein weiterer Gold-Erfolg für Usbekistan

Jamalovs Sieg ist ein weiterer bedeutender Erfolg für die usbekische Ringerschule.

Besonders der Sieg gegen einen starken amerikanischen Gegner im Finale unterstrich das hohe technische und mentale Niveau unseres Landsmanns.

Nun liegt der Fokus darauf, dass Razambek Jamalov diese Form auch bei den nächsten internationalen Wettkämpfen beibehält.