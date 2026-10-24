Im Rahmen des 8. Spieltags der Premier League fand eines der intensivsten und sensationellsten Spiele der Woche statt. Der Verein aus Birmingham, Aston Villa , empfing einen der aktuellen Giganten, Manchester City, und gewann überraschend mit 2:1 .

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov , stand in der Startelf der Mancunians und agierte über die vollen 90 Minuten im Abwehrzentrum.

Jacksons Doppelpack und Haalands schnelle Antwort

Das Duell im Villa Park begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo und stürmischen Angriffen:

Frühes Tor: Die Gastgeber schafften es bereits in der 6. Minute, den Führungstreffer zu erzielen — Nicolas Jackson nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und traf ins Netz (1:0);

Haaland gleicht aus: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck, und in der 52. Minute glich der norwegische Torjäger Erling Haaland zum 1:1 aus;

Siegtreffer: Doch nur acht Minuten später, in der 60. Minute, erzielte Nicolas Jackson sein zweites Tor und wurde zum Schützen des Siegtreffers, der den Birminghamern wichtige 3 Punkte sicherte.

Abdukodir Khusanov im Abwehrzentrum

Das usbekische Nachwuchstalent Abdukodir Khusanov versuchte erneut, Manchester Cityals Schlüsselspieler in der Defensive das Vertrauen zu rechtfertigen. Obwohl er während des Spiels mehrere gefährliche Angriffe abwehrte, mussten die „Citizens“ ohne Punkte abreisen.

Spielbericht:

Premier League. 8. Spieltag

Aston Villa— Manchester City2:1