Wie Aston Villa Manchester City in Birmingham besiegte (Video)

·116·Sport
Wie Aston Villa Manchester City in Birmingham besiegte (Video)

Im Rahmen des 8. Spieltags der Premier League fand eines der intensivsten und sensationellsten Spiele der Woche statt. Der Verein aus Birmingham, Aston Villa , empfing einen der aktuellen Giganten, Manchester City, und gewann überraschend mit 2:1 .

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov , stand in der Startelf der Mancunians und agierte über die vollen 90 Minuten im Abwehrzentrum.

Jacksons Doppelpack und Haalands schnelle Antwort

Das Duell im Villa Park begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo und stürmischen Angriffen:

  • Frühes Tor: Die Gastgeber schafften es bereits in der 6. Minute, den Führungstreffer zu erzielen — Nicolas Jackson nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und traf ins Netz (1:0);

  • Haaland gleicht aus: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck, und in der 52. Minute glich der norwegische Torjäger Erling Haaland zum 1:1 aus;

  • Siegtreffer: Doch nur acht Minuten später, in der 60. Minute, erzielte Nicolas Jackson sein zweites Tor und wurde zum Schützen des Siegtreffers, der den Birminghamern wichtige 3 Punkte sicherte.

Abdukodir Khusanov im Abwehrzentrum

Das usbekische Nachwuchstalent Abdukodir Khusanov versuchte erneut, Manchester Cityals Schlüsselspieler in der Defensive das Vertrauen zu rechtfertigen. Obwohl er während des Spiels mehrere gefährliche Angriffe abwehrte, mussten die „Citizens“ ohne Punkte abreisen.

Spielbericht:

Premier League. 8. Spieltag

Aston VillaManchester City2:1

  • Tore: Jackson 6, 60 — Haaland 52.

  • Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Torres, Cash (55), Lindelöf, McGinn (Buendía, 66), Manzambi (Barkley, 66), Edward (Mbae, 59), Kamara, Gomes (Goretzka, 82), Jackson (Maio, 82).

  • Manchester City: Donnarumma, Guéhi (Lewis, 46), Dias, Khusanov, Gvardiol, Cherki (Foden, 46), Ndiaye (McAdoo, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Haaland.

Aston VillaManchester CityAbdukodir KhusanovErling HaalandNicolas Jackson
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erste Niederlage: Wer wurde von Experten im Kader von Manchester City scharf kritisiert?Erste Niederlage: Wer wurde von Experten im Kader von Manchester City scharf kritisiert?Gestern 19:47Ruben Dias spricht über die schmerzhafte Niederlage gegen Aston VillaRuben Dias spricht über die schmerzhafte Niederlage gegen Aston VillaGestern 20:08Maresca spricht über 4 Jahre sieglose Serie bei Aston Villa und erste NiederlageMaresca spricht über 4 Jahre sieglose Serie bei Aston Villa und erste NiederlageGestern 19:26Warum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne BallWarum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne Ball22 Oktober 22:41Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthülltErling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt20 Oktober 12:10Treffen mit Haaland und Khusanov: Bakhodir Jalolov besuchte das Trainingszentrum von Manchester CityTreffen mit Haaland und Khusanov: Bakhodir Jalolov besuchte das Trainingszentrum von Manchester City19 Oktober 11:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran