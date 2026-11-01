Remis im Villa Park: Suzukis Eigentor kostet Aston Villa den Sieg

In einem spannenden Duell im Rahmen des 9. Spieltags der englischen Premier League in Birmingham, Aston Villa empfing den Londoner Club Fulham im eigenen Stadion. In einer hart umkämpften Partie im Villa Park trennten sich beide Seiten mit einem 1:1-Unentschieden.

Obwohl der neue Stürmer der Gastgeber, Nicolas Jackson, den Torreigen eröffnete, sorgte ein unglückliches Eigentor in der zweiten Halbzeit für den Punktgewinn der Gäste.

Spielchronik: Jacksons Können und Suzukis Pech

Die Partie war von Beginn an von aktiven Angriffen beider Mannschaften geprägt:

Jackson eröffnet den Torreigen (39. Minute): Nachdem Aston Villa den Druck gegen Ende der ersten Halbzeit erhöht hatte, belohnten sie sich — Nicolas Jackson blieb im Strafraum eiskalt und erzielte das 1:0;

Das entscheidende Eigentor (64. Minute): Bei einem Angriff der Londoner, die auf den Ausgleich drängten, unterlief dem Torhüter der Gastgeber, Zion Suzuki, in der zweiten Halbzeit ein unglückliches Eigentor — 1:1;

Schlussphase: Obwohl Unai Emery in den verbleibenden Minuten mehrere offensive Wechsel vornahm, gelang es nicht, den zweiten Treffer gegen Bernd Leno zu erzielen.

Situation in der Tabelle

Dieses Remis wirkte sich wie folgt auf die Tabellensituation aus:

Aston Villa in den Top Ten: Die Mannschaft aus Birmingham kommt nun auf 12 Punkte und belegt den 9. Tabellenplatz;

Fulham auf Platz 15: Mit dem wertvollen Auswärtspunkt kommen die 'Cottagers' auf insgesamt 9 Zähler und stehen auf dem 15. Rang.

Protokoll und Aufstellungen

Premier League. 9. Spieltag

Aston Villa — Fulham 1:1

Tore: Jackson (39) — Suzuki (64, Eigentor).

Startaufstellungen: