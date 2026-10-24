Nach der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa im Villa Park am 8. Spieltag der Premier League, bei der die ersten Punkte der Saison verloren gingen, Manchester City’s Spielerleistung wird hitzig diskutiert.

Während der Doppelpack von Nicolas Jackson den Birminghamern einen sensationellen Sieg bescherte, reichte das Tor von Erling Haaland nicht aus, um die „Cityzens“ zu retten. Manchester City’s cityxtra.co.uk Portal-Analysten bewerteten die Aktionen der Teammitglieder in diesem Spiel individuell auf einer 10-Punkte-Skala.

Abwehr und Torwart: Totaler Zusammenbruch und Abdukodir Khusanov’s Vielseitigkeit

Die Defensive und der Torwart von City wurden von Experten am stärksten kritisiert, doch der usbekische Verteidiger wirkte vor diesem Hintergrund solide:

Abdukodir Khusanov — 6/10: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft agierte in der ersten Halbzeit mutiger als gewohnt und schaltete sich aktiv in die Angriffe ein. Nach der Pause rückte er aufgrund taktischer Umstellungen ins Mittelfeld und leistete sich kaum Stellungsfehler;

Gianluigi Donnarumma — 3/10 (Anti-Held): Verlor bei der Spielfortsetzung zu viel Zeit, verursachte einen Eckball und wirkte beim ersten Gegentor träge. Sein Fehler beim zweiten Tor wurde als katastrophal bewertet — der Torwart muss sein Spiel dringend verbessern;

Marc Guehi — 3/10: War der Hauptschuldige am ersten Tor von Nicolas Jackson. Hatte die ganze Halbzeit über Probleme, den Villa-Stürmer zu stoppen, sah die Gelbe Karte und wurde zur Pause ausgewechselt;

Ruben Dias — 6/10: In den Momenten, als das Team nach dem schnellen Gegentor völlig verunsichert war, verhinderte er mit einer brillanten Parade einen weiteren Treffer;

Josko Gvardiol — 6/10: traf beim Stand von 1:1 die Latte. Sein Kopfball nach einem Standard ging daneben — es fehlte an Abgeklärtheit.

Mittelfeld und Flügel: Spezialaufgaben und glücklose Aktionen

Das Spiel im Mittelfeld und auf den Flügeln war von Anspannung geprägt:

Iliman Ndiaye — 7/10 (Spieler des Spiels): Kam in der ersten Halbzeit zweimal dem Tor nahe, traf den Pfosten und lieferte dann die Vorlage zum Ausgleich. Das waren seine bisher stärksten 60 Minuten im Trikot von City;

Elliot Anderson — 6/10: War in einem kampfbetonten Spiel aktiv, leistete sich aber mehr Fehler als üblich;

Enzo Fernandez — 5/10: Erlebte eines seiner unglücklichsten Spiele, konnte weder den Angriff beleben noch in der Defensive ausreichend helfen;

Rayan Cherki — 5/10: Nutze eine gute Chance nicht, wurde nach einem taktischen Foul verwarnt und zur Pause ausgewechselt;

Jeremy Doku — 5/10: Spielte gute Pässe auf Cherki und Gvardiol, wurde aber von Verteidiger Matty Cash fast komplett „abgemeldet“, zudem agierte Doku in entscheidenden Momenten zu hastig.

Angriff und Einwechselspieler

Die Situation in der Offensive und die Bewertungen der Einwechselspieler fielen wie folgt aus: