Glanz nach dem Chelsea-Abschied: Aston Villa-Stürmer zum Spieler des Monats Oktober gewählt

Die Organisatoren der englischen Premier League haben offiziell den besten Spieler des Monats Oktober bekannt gegeben. Demnach wurde der Stürmer von Aston Villa, Nicolas Jackson zum Premier League Spieler des Monats Oktober ernannt.

Glänzende Leistungen und Tore im Oktober

Der 25-jährige senegalesische Stürmer, der im Sommer-Transferfenster vom FC Chelsea zu Aston Villa wechselte, brauchte nicht lange, um sich bei seinem neuen Verein zu beweisen. Im Oktober erzielte er in der englischen Meisterschaft in 4 Einsätzen insgesamt 4 Tore gegen seine Gegner.

Besonders sein Doppelpack im wichtigen Spiel gegen einen der Giganten — Manchester City (2:1) wurde von Fans und Experten hoch gelobt. Zudem traf er in den Spielen gegen Brentford (2:2) und Fulham (1:1) jeweils einmal.