Glanz nach dem Chelsea-Abschied: Aston Villa-Stürmer zum Spieler des Monats Oktober gewählt
Die Organisatoren der englischen Premier League haben offiziell den besten Spieler des Monats Oktober bekannt gegeben. Demnach wurde der Stürmer von Aston Villa, Nicolas Jackson zum Premier League Spieler des Monats Oktober ernannt.
Glänzende Leistungen und Tore im Oktober
Der 25-jährige senegalesische Stürmer, der im Sommer-Transferfenster vom FC Chelsea zu Aston Villa wechselte, brauchte nicht lange, um sich bei seinem neuen Verein zu beweisen. Im Oktober erzielte er in der englischen Meisterschaft in 4 Einsätzen insgesamt 4 Tore gegen seine Gegner.
Besonders sein Doppelpack im wichtigen Spiel gegen einen der Giganten — Manchester City (2:1) wurde von Fans und Experten hoch gelobt. Zudem traf er in den Spielen gegen Brentford (2:2) und Fulham (1:1) jeweils einmal.
Nicolas Jacksons Statistiken
Daten und Details
Auszeichnung
Premier League Spieler des Monats Oktober
Statistiken im Oktober
4 Spiele, 4 Tore
Denkwürdigstes Spiel
Doppelpack gegen Manchester City
Gesamtergebnis der laufenden Saison
14 Spiele in allen Wettbewerben, 9 Tore und 1 Assist
Saisonergebnisse und Tabellenplatz
Insgesamt konnte Nicolas in dieser Saison bereits 9 Tore und 1 Assist in 14 Spielen in allen Wettbewerben erzielen. Seine offensive Aktivität und Produktivität haben einen großen positiven Einfluss auf das Spiel von Aston Villa. Derzeit steht Aston Villa mit 13 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz.
Glauben Sie, dass die aktuelle Form von Nicolas Jackson bei Aston Villa ausreicht, um das Team bis zum Saisonende in die Europapokal-Ränge zu führen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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