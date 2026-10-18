Aston Villa besiegt Newcastle auswärts

Im Rahmen des 7. Spieltags der Premier League trat das Team auswärts an und Aston Villa besiegte das kampfstarke Team von Newcastle mit einem knappen und wichtigen 1:0-Sieg.

In einer intensiven Partie im St. James' Park nutzten die Birminghamer ihre Chance effizient, hielten die Defensive makellos und kehrten mit 3 Punkten zurück.

Die Entscheidung in der 36. Minute und das Schicksal der drei Punkte

Das Schicksal der Begegnung wurde bereits in der ersten Halbzeit besiegelt:

Der Siegtreffer durch Manzambi: In der 36. Minute führte ein aktiver Angriff der Gäste zum Tor – Manzambi traf präzise ins gegnerische Netz und brachte die Birminghamer in Führung;

Der Druck der „Magpies“ und fruchtlose Versuche: Newcastle übte während des gesamten Spiels Druck aus, um auszugleichen, doch das von Suzuki gehütete Tor blieb sauber;

Taktische Defensive: Der Trainerstab von Aston Villa stärkte in der zweiten Halbzeit durch Auswechslungen die Defensive und verteidigte den Sieg.

Spielbericht

Premier League. 7. Spieltag

Newcastle — Aston Villa 0:1

Tor: Manzambi (36).

Newcastle: Gornichek, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Nico González, Joelinton (Burn, 90), Willock (Osula, 56), Barnes, Wissa, Fernández-Pardo (Touré, 56).

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka (Torres, 77), Cash, Lindelöf, Mings, Kamara, Gomes (Barkley, 72), Alisson (McGinn, 46), Manzambi, Buendía (Goretzka, 72), Jackson.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Auswärtssieg rückten die Teams im Mittelfeld der Tabelle enger zusammen: