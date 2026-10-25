Sensation in der Premier League: Manchester United kassiert Heimpleite gegen Bournemouth
Am 8. Spieltag der Premier League kam es zu einer weiteren unerwarteten Sensation: Im eigenen Stadion empfing Manchester United den Gegner, fand kein Mittel gegen das Spiel der Gäste und unterlag deutlich mit 0:3 .
Durch diese Niederlage verschärft sich die Krise der Red Devils in der heimischen Liga weiter, wodurch das Team in die gefährliche Tabellenregion abrutscht.
Chronik der Niederlage im Old Trafford: Drei Treffer der Gäste
Bournemouth agierte über die gesamte Spielzeit mit einem präzisen Plan und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus:
38. Minute (Führungstreffer): Nach einem aktiven Angriff der Gäste erzielte Ryan das erste Tor für Bournemouth (0:1);
43. Minute (Zweiter Treffer): Nur fünf Minuten später nutzte Marcus Tavernier eine Unordnung in der Abwehr und erhöhte auf 0:2;
71. Minute (Endstand): Die Gastgeber versuchten in der zweiten Halbzeit das Spiel zu drehen, wurden jedoch erneut ausgekontert — Evanilson stellte den 0:3-Endstand her.
Tabellen-Absturz: ManUtd nur noch auf Platz 16
Dieses Ergebnis hat die Positionen beider Teams in der Tabelle massiv verändert:
Bournemouth im Aufwind: Dank dieses Sieges schrauben die „Cherries“ ihr Punktekonto auf 9 Zähler und klettern in der Tabelle auf den 13. Platz ;
„Manchester United“ in der Gefahrenzone: Mit nur 7 Punkten nach 8 Spieltagen ist ManUtd auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht.
Spielstatistik:
Premier League, 8. Spieltag
„Manchester United“ — Bournemouth 0:3
Tore: Ryan 38., Tavernier 43., Evanilson 71.
Manchester United: Lammens, Haven (Martinez, 65.), Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans (Cunha, 46.), Baleba (Zirkzee, 72.), Diallo (Lacey, 78.), Andre Santos, Mount, Mbeumo.
Bournemouth: Petrovic, Antonio Silva, Adam Smith (Kroupi, 87.), Hill, Truffert, Kluivert (Gannon-Dough, 63.), Lewis Cook (Christie, 75.), Tavernier (Diakite, 87.), Adams, Ryan, Evanilson (Adli, 87.).
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