Der englische Klub „Manchester United“könnte in naher Zukunft den Besitzer wechseln. Indykaila News berichtet, dass ein unabhängiges Unternehmen, das von der Regierung Saudi-Arabiens unterstützt wird, mit hochrangigen Funktionären über eine vollständige Übernahme der Red Devils verhandelt.

Details der Verhandlungen und der Newcastle-Faktor

Dem Bericht zufolge hat das Unternehmen, das an Manchester United interessiert ist, keine Verbindung zum Public Investment Fund (PIF) aus Saudi-Arabien, der bereits den Premier-League-Klub Newcastle United besitzt. Dies würde es ermöglichen, die Beschränkungen der Premier League bezüglich der Eigentümerschaft mehrerer Klubs zu umgehen. Bisher wurden weder das Endergebnis der Verhandlungen noch der potenzielle Kaufpreis bekannt gegeben.

Aktuelle Situation rund um den Klub und wichtige Kennzahlen

Kennzahlen Details und Status Interessent Unabhängiges Unternehmen mit Unterstützung der saudi-arabischen Regierung (keine Verbindung zum PIF) Art der Vereinbarung Verhandlungen über eine vollständige Übernahme des Klubs Aktueller Tabellenplatz in der Premier League 19. Platz (in der Abstiegszone) Saisonstatistik Nach 11 Spielen nur 8 Punkte

Zur Erinnerung: Manchester United spielt eine äußerst enttäuschende Saison in der Premier League und belegt nach 11 Spieltagen mit nur 8 Punkten den 19. Tabellenplatz.

Glauben Sie, dass ein Eigentümerwechsel und die Investitionen aus Saudi-Arabien die richtige Lösung sind, um Manchester United aus der Krise zu führen?

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