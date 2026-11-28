In einem Interview mit der offiziellen Website des Vereins lobte Pochettino die Arbeitsatmosphäre im Old Trafford und betonte, dass es Zeit brauche, um seine Ideen in das Team zu integrieren:

Manchester United Cheftrainer Mauricio Pochettino äußerte sich zu seinen ersten Tagen bei der Mannschaft und der Atmosphäre im Old Trafford. Der argentinische Fachmann 13. November hatte offiziell die Leitung der Mancunians übernommen.

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„Ich sage immer die Wahrheit, das ist das Wichtigste. Zusammen mit meinen Assistenten sehe ich, dass alle Mitarbeiter im Old Trafford hart arbeiten, um Erfolg zu haben und sich weiterzuentwickeln. Wir wurden sehr herzlich empfangen. Unsere Aufgabe ist es, so schnell wie möglich das gegenseitige Vertrauen zu den Spielern aufzubauen. Wir müssen unsere Spielstrategie klar definieren und die Ideen, die wir auf dem Platz sehen wollen, umsetzen. Wenn Sie mich fragen, ob nach acht Tagen Arbeit hier alles in Ordnung ist, lautet meine Antwort: Ja. Es geht nur um die Zeit, die für die Entwicklung notwendig ist“, sagte Mauricio Pochettino.

Erste Ergebnisse unter Pochettino

Unter der Leitung des argentinischen Trainers haben die „Red Devils“ bisher zwei Pflichtspiele bestritten:

Wettbewerb Spiel und Ergebnis Kurze Zusammenfassung Premier League Liverpool – Manchester United 4:0 Die Mancunians verloren deutlich UEFA Champions League Manchester United – Sporting 2:2 Das Spiel endete mit einem hart umkämpften Unentschieden

Glauben Sie, dass Mauricio Pochettino Manchester United aus der Krise führen und das Team wieder in den Titelkampf zurückbringen kann?

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