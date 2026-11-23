Mauricio Pochettino Manchester United erlebte eine schwere Niederlage in seinem ersten Spiel als Cheftrainer. Doch der argentinische Experte war nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden, sondern auch mit den Entscheidungen der Schiedsrichter in zwei entscheidenden Situationen. Er bezeichnete den Platzverweis von Leny Yoro als ungerecht und betonte, dass zu Beginn des Spiels ein Elfmeter für United hätte gepfiffen werden müssen.

„Das Spiel änderte sich bereits in der 6. Minute“

England Premier League am 11. Spieltag der Manchester United verlor zu Hause mit 0:4 gegen Liverpool. Dieses Spiel war die erste Bewährungsprobe für Pochettino als Trainer der Mancunians.

Nach der Partie äußerte sich der argentinische Trainer gegenüber Sky Sports und verbarg seine tiefe Enttäuschung über das Ergebnis nicht.

„Es ist sehr schmerzhaft. Ich bin enttäuscht. Das Hauptproblem ist, dass sich das Spiel bereits in der 6. Minute komplett verändert hat.

Wir können jetzt alles diskutieren und erklären, aber der Schaden ist bereits angerichtet“, sagte Pochettino.

Der Trainer erklärte, dass auch die Spieler von der Niederlage stark getroffen seien. Er habe dem Team vermittelt, dass es wichtig sei, die Ruhe zu bewahren. Gleichzeitig räumte er ein, dass man auf dem Platz konzentrierter sein, die richtigen Entscheidungen treffen und die Spielqualität verbessern müsse.