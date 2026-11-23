Pochettino kritisiert Schiedsrichter nach 0:4-Niederlage gegen Liverpool
Mauricio Pochettino Manchester United erlebte eine schwere Niederlage in seinem ersten Spiel als Cheftrainer. Doch der argentinische Experte war nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden, sondern auch mit den Entscheidungen der Schiedsrichter in zwei entscheidenden Situationen. Er bezeichnete den Platzverweis von Leny Yoro als ungerecht und betonte, dass zu Beginn des Spiels ein Elfmeter für United hätte gepfiffen werden müssen.
„Das Spiel änderte sich bereits in der 6. Minute“
England Premier League am 11. Spieltag der Manchester United verlor zu Hause mit 0:4 gegen Liverpool. Dieses Spiel war die erste Bewährungsprobe für Pochettino als Trainer der Mancunians.
Nach der Partie äußerte sich der argentinische Trainer gegenüber Sky Sports und verbarg seine tiefe Enttäuschung über das Ergebnis nicht.
„Es ist sehr schmerzhaft. Ich bin enttäuscht. Das Hauptproblem ist, dass sich das Spiel bereits in der 6. Minute komplett verändert hat.
Wir können jetzt alles diskutieren und erklären, aber der Schaden ist bereits angerichtet“, sagte Pochettino.
Der Trainer erklärte, dass auch die Spieler von der Niederlage stark getroffen seien. Er habe dem Team vermittelt, dass es wichtig sei, die Ruhe zu bewahren. Gleichzeitig räumte er ein, dass man auf dem Platz konzentrierter sein, die richtigen Entscheidungen treffen und die Spielqualität verbessern müsse.
Pochettino protestiert gegen die Rote Karte für Yoro
Eine der umstrittensten Situationen des Spiels ereignete sich in der 8. Minute. Der Verteidiger von Manchester United, Leny Yoro, wurde nach einem Zusammenstoß mit Liverpool-Stürmer Alexander Isak vom Platz gestellt.
Pochettino drückte seine Ablehnung gegenüber dieser Entscheidung aus. Seiner Meinung nach hatte Yoro keine Absicht, ein Foul gegen den Gegner zu begehen, und der Ball war bereits auf dem Weg zum Torwart.
„Wenn wir uns die VAR-Bilder noch einmal ansehen, kann man sehen, dass Yoro überhaupt nicht die Absicht hatte, mit Isak zusammenzustoßen. Der Stürmer sah, dass der Ball zum Torwart rollte, verlangsamte das Tempo und fiel.
Jeder, der selbst Fußball gespielt hat, sieht, dass es in dieser Situation keine Rote Karte gab“, sagte der Trainer.
Pochettino erinnerte auch an die Situation in der 6. Minute
Der argentinische Experte beschränkte sich nicht nur auf den Platzverweis von Yoro. Er betonte auch, dass in den Anfangsminuten des Spiels ein Elfmeter für Manchester United hätte gegeben werden müssen.
Pochettino verglich die Episode mit Jacke und Mbeumo mit der Situation um Yoros Platzverweis. Seiner Meinung nach wurden diese beiden Fälle von den Schiedsrichtern nicht mit denselben Maßstäben bewertet.
„Gehen wir zwei Minuten zurück. Ist die Situation in der 6. Minute mit Jacke und Mbeumo nicht ähnlich? Wenn wir diese beiden Episoden vergleichen, hätte es einen Elfmeter geben müssen, oder?
Hätten wir in der 6. Minute ein Tor erzielt, würden wir jetzt über ein völlig anderes Thema sprechen“, sagte Pochettino.
„Ich bin hierhergekommen, um Verantwortung zu übernehmen“
Dennoch stellte Pochettino klar, dass er nicht die Absicht habe, die Verantwortung für die Niederlage allein auf die Schiedsrichter zu schieben. Er betonte, dass es notwendig sei, auch die Mängel des Teams anzuerkennen.
„Manchmal muss man die Verantwortung übernehmen. Ich bin hierhergekommen, um Verantwortung zu übernehmen und nach vorne zu schauen.
Ich kann das Geschehene nicht ändern. Es ist immer wichtig, Respekt zu zeigen. Aber ich muss meinen Verein verteidigen und sagen, was ich fühle“, sagte er.
Aus Pochettinos Worten wird deutlich, dass die neue Ära bei Manchester United für ihn nicht leicht begonnen hat. Doch der Trainer ist entschlossen, die Gründe für die Niederlage zu analysieren, Fehler zu korrigieren und das Team voranzubringen.
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