Yoro nach 8 Minuten vom Platz gestellt: Liverpool demütigt Manchester United mit 4:0
Am 11. Spieltag der Premier League empfing Liverpool im eigenen Stadion Manchester United und besiegte sie deutlich. Die „Reds“ sicherten sich einen 4:0-Sieg und bauten ihr Punktekonto in der Meisterschaft auf 21 aus. Die Gäste mussten bereits ab der 8. Minute in Unterzahl spielen.
Manchester Unitedmusste bereits ab der 8. Minute in Unterzahl agieren
Das Duell zwischen Liverpool und Manchester United, eines der größten Rivalitäten im englischen Fußball, war von der Dominanz der Gastgeber geprägt. Schon zu Beginn der Partie gerieten die Gäste in große Schwierigkeiten — Yoro wurde in der 8. Minute des Feldes verwiesen.
Liverpool nutzte die numerische Überlegenheit sofort aus und ging früh in Führung. In der 10. Minute brachte Dominik Szoboszlai sein Team in Front. Kurz darauf, in der 13. Minute, erhöhte Florian Wirtz und festigte die Führung der Gastgeber.
Der Platzverweis in der 8. Minute und die zwei frühen Tore in der Anfangsviertelstunde bestimmten den weiteren Verlauf der Partie.
Liverpool ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht locker
Auch nach der Pause setzten die „Reds“ ihr Offensivspiel fort. In der 66. Minute erhöhte Ngumoa auf 3:0. In der 82. Minute traf Munos und besiegelte den Endstand von 4:0.
Obwohl Manchester United während des Spiels mehrere Wechsel vornahm, konnten sie den Druck des Gegners nicht stoppen. Liverpool feierte einen deutlichen Sieg und sicherte sich drei wichtige Punkte.
Die Situation in der Premier League hat sich verändert
Nach diesem Sieg erhöhte Liverpool sein Punktekonto auf 21 und kletterte auf den 4. Tabellenplatz der Premier League.
Für Manchester United ist diese Niederlage ein weiterer herber Rückschlag. Der Verein aus Manchester bleibt mit 8 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz.
Liverpool — Manchester United 4:0
Tore:
10' — Szoboszlai
13' — Wirtz
66' — Ngumoa
82' — Munos
Platzverweis:
8' — Yoro (Manchester United)
Gelbe Karte:
62' — Barcola (Liverpool)
Aufstellungen der Mannschaften
Liverpool: Alisson, van Dijk, Araujo (Gomez, 86), Barcola (Munos, 72), Isak (Koumas, 86), Gakpo, Kerkez, Mac Allister (Nyoni, 72), Ngumoa (Frimpong, 82), Szoboszlai, Wirtz.
Manchester United: Lammens, Cunha (Zirkzee, 46), Dalot, de Ligt, Dorgu (Mazraoui, 65), Fernandes, Mainoo (Andrey Santos, 87), Martinez, Mbeumo (Maguire, 22), Tielemans (Mount, 65), Yoro.
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