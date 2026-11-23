Am 11. Spieltag der Premier League empfing Liverpool im eigenen Stadion Manchester United und besiegte sie deutlich. Die „Reds“ sicherten sich einen 4:0-Sieg und bauten ihr Punktekonto in der Meisterschaft auf 21 aus. Die Gäste mussten bereits ab der 8. Minute in Unterzahl spielen.

Manchester Unitedmusste bereits ab der 8. Minute in Unterzahl agieren

Das Duell zwischen Liverpool und Manchester United, eines der größten Rivalitäten im englischen Fußball, war von der Dominanz der Gastgeber geprägt. Schon zu Beginn der Partie gerieten die Gäste in große Schwierigkeiten — Yoro wurde in der 8. Minute des Feldes verwiesen.

Liverpool nutzte die numerische Überlegenheit sofort aus und ging früh in Führung. In der 10. Minute brachte Dominik Szoboszlai sein Team in Front. Kurz darauf, in der 13. Minute, erhöhte Florian Wirtz und festigte die Führung der Gastgeber.