Startaufstellungen für Manchester United gegen Tottenham bekannt gegeben

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Startaufstellungen für Manchester United gegen Tottenham bekannt gegeben

Im Rahmen des 6. Spieltags der Premier League treffen zwei in der Tabelle kriselnde Traditionsvereine — Manchester United und Tottenham — in Manchester aufeinander. Vor diesem dramatischen Duell, das um 21:30 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, wurden die Startaufstellungen beider Mannschaften offiziell bekannt gegeben.

Für beide Schwergewichte, die einen schwachen Saisonstart hingelegt haben, ist dieses Spiel nicht nur ein Kampf um drei Punkte, sondern eine Schicksalsfrage, um den mentalen Druck abzuschütteln und den Anschluss in der Liga wiederherzustellen.

Besorgniserregende Tabellensituation

Die aktuelle Verfassung der Teams bereitet Fans und Experten große Sorgen:

  • Manchester United (12. Platz): Die Red Devils haben in den ersten Runden nur 5 Punkte gesammelt und liegen in der unteren Tabellenhälfte auf dem 12. Rang. Verletzungssorgen und mangelnde Konstanz kosten das Team wertvolle Zähler.

  • Tottenham (Tabellenletzter): Trotz teurer Sommertransfers haben die Londoner in 5 Spielen nur 2 Punkte geholt und sind auf den letzten Platz der Premier League abgerutscht. Für die „Spurs“ ist ein Sieg heute der einzige Weg aus der Krise.

Uniteds Offensivformation und Dreierkette

Der Cheftrainer der Gastgeber schickt folgende Elf auf das Feld:

  • Torwart: Lammens;

  • Abwehrreihe: Im Zentrum agieren Maguire, Martínez und das junge Talent Yoro, während Amad Diallo und Luke Shaw auf den Außenbahnen Defensive und Offensive unterstützen;

  • Defensives Mittelfeld: Youri Tielemans und Kobbie Mainoo bilden die Zentrale, während Kapitän Bruno Fernandes für die Spielgestaltung verantwortlich ist;

  • Angriffsduo: In der vordersten Linie sollen die Neuzugänge Matheus Cunha und Bryan Mbeumo das gegnerische Tor ins Visier nehmen.

Tottenhams Antwort: Tonali, Savio und Solanke

Auch die Startelf der Gäste zeigt, dass sie bereit für einen intensiven Kampf sind:

  • Abwehr und Tor: Kinski hütet das Tor, in der Verteidigung agieren Senesi, van Hecke und Udogie;

  • Kreatives Mittelfeld: Das Quartett Conor Gallagher, Archie Gray, Lucas Bergvall und Sandro Tonali versucht, die Kontrolle im Zentrum des Old Trafford zu übernehmen;

  • Angreifer: Die schnellen Flügelstürmer Savio und Mohammed Kudus sollen gemeinsam mit Mittelstürmer Dominic Solanke die Abwehr der Gastgeber durchbrechen.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Premier League, 6. Spieltag

    Manchester United — Tottenham

    Anpfiff: 21:30 Uhr (Taschkenter Zeit)

  • Manchester United: Lammens, Maguire, Martínez, Yoro, Amad, Shaw, Tielemans, Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

  • Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie, Gallagher, Gray, Bergvall, Tonali, Savio, Solanke, Kudus.

In diesem kompromisslosen Kampf vor der Kulisse des Old Trafford wird sich bald zeigen, welcher Verein seine Krise beenden und sich aus der schwierigen Lage befreien kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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