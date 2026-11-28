Im Rahmen des 12. Spieltags der Premier League Manchester United empfing Brentford im eigenen Stadion, dem Old Trafford. Die Begegnung verlief unter der totalen Dominanz der Gäste und endete mit einer herben 0:4 Niederlage für die Mancunians.

Wilsons Doppelpack und späte Tore

Bereits in der ersten Halbzeit brachte Brentford-Stürmer Callum Wilson die Gastgeber mit einem Doppelpack in eine schwierige Lage – er traf in der 19. und 32. Minute ins Tor von United.

Auch in der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Chancen effizient. In der 82. Minute erhöhte Kristoffer Ajer auf 3:0, bevor der eingewechselte Kevin Schade in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt setzte – 0:4.

Nach dieser Niederlage liegt Manchester United mit 8 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz . Brentford hingegen erhöhte sein Punktekonto auf 20 und kletterte auf den 5. Tabellenplatz .

Spielbericht und Statistiken

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb und Spieltag Premier League, 12. Spieltag Begegnung und Ergebnis Manchester United — Brentford 0:4 Tore Callum Wilson (19., 32.), Kristoffer Ajer (82.), Kevin Schade (90.+1) Gelbe Karten Martínez (35.), Yoro (49.), Maguire (86.) Tabellensituation Brentford — 20 Punkte (5. Platz); Manchester United — 8 Punkte (19. Platz) Aufstellung Manchester United Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martínez (Shaw, 46.), Dorgu (Lacey, 70.), Mainoo, Tielemans (Mount, 83.), Fernandes, Diallo (Mbeumo, 46.), Zirkzee (Cunha, 63.) Aufstellung Brentford Kelleher, Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter, Janelt, Ouattara (Carvalho, 87.), Damsgaard (Jensen, 70.), Anthony (Diouf, 87.), Sangaré, Wilson (Schade, 53.)

Was glauben Sie, was kann Manchester United nach dieser herben Heimniederlage im Old Trafford und dem Absturz auf den 19. Platz aus dieser Krise retten?

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