Vor dem internationalen Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland, das am 12. November im prächtigen Zentralstadion „Paxtakor“ in Taschkent stattfindet, herrscht auf dem Ticketmarkt ein wahrer Ansturm. Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes mitteilte, wird erwartet, dass die Tribünen der Arena, die 35.000 Zuschauer fasst, komplett gefüllt sein werden und ein ausverkauftes Haus zu verzeichnen ist.

Über 30.000 Tickets verkauft: Große Fußballstimmung in der Hauptstadt

Wie bekannt wurde, haben bis dato bereits über 30.000 Tickets ihre Besitzer gefunden, und an den Kassen sind nur noch wenige Karten übrig. Ein Vertreter des Verbandes betonte, dass das Interesse an jedem Spiel der Nationalmannschaft stets hoch sei, doch aufgrund des Status des diesmaligen Gegners und der in Taschkent erwarteten Intensität habe die Aktivität der Fans ein Rekordniveau erreicht.

Die Begegnung beginnt am Donnerstagabend, dem 12. November, um 20:00 Uhr Ortszeit. Nach Angaben des Russischen Fußballverbandes (RFS) werden mindestens 1.000 russische Fans das „Paxtakor“-Stadion besuchen, um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Indikator / Information Spieldetails und organisatorischer Status Datum und Uhrzeit des Spiels 12. November, 20:00 Uhr (Ortszeit Taschkent) Spielort Zentralstadion „Paxtakor“ (Kapazität 35.000) Anzahl der verkauften Tickets Mehr als 30.000 (ausverkauftes Haus erwartet) Anzahl der russischen Fans Etwa 1.000 Personen Reisende und Fans Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste Russland — 35. Platz, Usbekistan — 59. Platz Status des Spiels Internationales Freundschaftsspiel mit offizieller FIFA-Punktebewertung

„Wenn unsere Nationalmannschaft spielt, ist das Interesse der Fans immer groß. Auch beim Spiel gegen die russische Nationalmannschaft werden die Tribünen des ‚Paxtakor‘ voll besetzt sein – die Tickets sind bereits fast ausverkauft.“ — Usbekischer Fußballverband

Wichtige Punkte für die FIFA-Weltrangliste

Dieses Duell ist nicht nur ein einfaches Testspiel; das Endergebnis wird bei der Neuberechnung der Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes (FIFA) vollständig berücksichtigt. Während die russische Nationalmannschaft derzeit den 35. Platz in der Weltrangliste belegt, Fabio Cannavaro führt die usbekische Nationalmannschaft auf dem 59. Platz.

Ein Sieg in Taschkent würde den „Weißen Wölfen“ die Möglichkeit geben, in der Rangliste weiter aufzusteigen und ihre Position in den führenden Lostöpfen des asiatischen Kontinents zu festigen.

Werden Sie am 12. November das Team live im „Paxtakor“-Stadion unterstützen oder das Spiel vor dem Fernseher verfolgen? Hinterlassen Sie Ihre Ergebnisprognose in den Kommentaren!